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Fırtına yerle bir etti: Tekneler karaya oturdu kimse dışarı çıkamadı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde kuvvetli fırtına nedeniyle bir yelkenli tekne karaya oturdu. Tepe Mahallesi'nde aydınlatma direği devrilerek park halindeki bir otomobilin üzerine düştü. Armutalan Mahallesi'nde de elektrik telleri birbirine çarparak kıvılcımlar oluşturdu. Gece saatlerinden itibaren güney doğudan esen ve hızı saatte 81 kilometreyi bulan kuvvetli fırtına günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

12:59 - 13/02/2024 Salı
AA
Fırtına yerle bir etti
Fırtına yerle bir etti

Muğla'nın Marmaris ilçesinde kuvvetli fırtına nedeniyle bir yelkenli tekne karaya oturdu.

İlçede dün gece saatlerinden itibaren güney doğudan esen ve hızı saatte 81 kilometreyi bulan kuvvetli fırtına günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

Kemeraltı Mahallesi Uzunyalı Sahili'nde bir yelkenli tekne karaya oturdu. Tepe Mahallesi'nde aydınlatma direği devrilerek park halindeki bir otomobilin üzerine düştü.

Armutalan Mahallesi'nde de elektrik telleri birbirine çarparak kıvılcımlar oluşturdu. Bölgede yaşanan elektrik kesintisi kısa sürede giderildi.



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#yelkenli
29 dakika önce
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