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İSTANBUL

Fişlemeye göre savunma

Adnan Oktar örgütünün ‘Hukuk Grubu’ olarak adlandırılan 8 kişilik bir yapılanma kurduğu ortaya çıktı. Grup içinde bulunan çoğu avukat olan şüphelilerin hakim ve savcıları tek tek fişlediği belirlenirken, hakim ve savcıların eğilimlerine göre savunma yaptıkları belirlendi.

Mustafa Sait Özkan Yeni Şafak
Adnan Oktar
Adnan Oktar

Adnan Oktar silahlı suç örgütünün içerisinde ‘Hukuk Grubu’ olarak adlandırılan 8 kişilik bir yapılanma tespit edildi. Oktar örgütü hakkında hazırlanan iddianameye göre bu grup, örgüt hakkında soruşturma ve dava yürütülmesine karşı koruma sağlayarak müdahaleyi olabildiğince engellemekle görevliydi. Özellikle adliyelerde etkin olarak çalışmalar yapan 'Hukuk Grubu' avukat mensupları aracılığıyla çok sayıda hakim ve savcıyı da fişledi.

HER DETAYI NOT ETTİ

İddianameye göre, 'Hukuk Grubu'na bağlı şüphelilerden itirafçı Gülcan K., davalarla ilgili toplantılar yaptıklarını söyledi. Örgüt üyesi Avukat Ayfer Bayer’in hakim ve savcıları fişlediğini ifade eden Gülcan K. ifadesinde fişlemenin nasıl yapıldığını şu şekilde anlattı: “Ayfer, savcı ve hakimlerle ilgili rapor hazırlardı. Raporda, ‘Mahkeme başkanı bütün dosyaları tek tek okuyarak duruşmaya çıkıyor. Başkan genel olarak dosyalara hakim değil. Avukatlara söz hakkı veriyor ya da vermiyor. Çok çabuk karar veriyor. Duruşmayı uzatıyor’ ifadeleri bulunuyordu.”

SAĞCI MI SOLCU MU?

“Hakim sağcı ya da solcu mu? Siyasi düşüncesi ne? Nerden ve neden tayin oldu? Baktığı medyatik veya önemli dava var mı? Geldiği yerde nasıl bir izlenim edindi? Hakim ve savcıyla irtibat kurabilecek ortak tanıdık var mı? Sosyal medya hesabı var mı? Varsa özellikle Ayfer devreye girerek arkadaşlık isteği gönderirdi. Kabul edilirse dışarıya kapalı olan paylaşımlar görülüp, kişiliği ve çevresi hakkında bilgi edinilirdi.”

SAVUNMALAR ONA GÖRE ŞEKİL ALIRDI

“Ayfer bu istihbari bilgileri hakim ve savcıları çaktırmadan sınayarak elde ederdi. Eğer mahkeme başkanı veya heyet değişmiş ise duruşmada yapılacak savunmalar, iddialar, talepler ona göre şekil alırdı. Ayfer, ceza hukuku doktorası yapmasından dolayı hukuk profesörlerinden çok sık görüş alırdı.”

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  • 132 NO'lu oda ekibi
  • İddianameye göre 'Hukuk Grubu’na Oktar’ın yaşadığı malikanede özel bir oda tahsis edildi. Bu oda örgüt içerisinde ‘132’ NO'lu oda olarak adlandırıldı. Hukuk Grubu yöneticilerinin altında örgüt imkanlarıyla eğitimleri tamamlanan örgüt üyesi avukatlar yer alıyor. Örgüte kazandırılması muhtemel avukatlar da hukuk grubu tarafından istişare ediliyor.

Hazır sorgu!

Hukuk grubunun en önemli uygulamalarından biri olası operasyonlar sırasında örgüt üyelerinin sorgulara hazır olabilmesi için ‘örnek sorgu listeleri’ hazırlamaları oldu. ‘Hukuk Grubu’nun lider yöneticisi Mehmet Noyan Orcan’ın bilgisayarından ele geçirilen belgelerde sorgularda çıkabilecek sorular ve verilmesi gereken cevaplar tek tek sıralandı. Örgüt, ‘Adnan Oktar ve beraberindekiler size baskı, şantaj uyguladı mı?’ sorusuna cevap olarak ‘Hayır’ cevabı verilmesi gerektiğini, ‘Geçiminizi nasıl sağlıyorsunuz’ sorusuna ise ‘Annem para veriyor’ diye cevap verilmesini istedi. Bu tip çok sayıda soru tipi Orcan’ın bilgisayarında ele geçirildi. Savcılık yaptığı incelemelerde gözaltına alınan şüphelilerin benzer sorulara benzer cevaplar vererek örgütsel bir tavır ortaya koyduklarını tespit etti. Norcan’ın sorgularda sorulacak soruları tahmin ederek önceden cevapları hazırladığı ifade edildi.

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