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Fitch Ratings'ten İngiltere'ye kötü haber: Zayıflama bekleniyor

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, yüksek faiz oranlarının bankaların net faiz marjlarına sağladığı faydaların zirveye ulaşması ve kredi değer düşüklüğü masraflarının artmasına bağlı olarak İngiltere'nin büyük bankalarının karlılığında zayıflama bekliyor.

17:44 - 8/11/2023 Çarşamba
AA
Arşiv

Arşiv

Fitch Ratings
'in konuya ilişkin yayımladığı raporunda, İngiltere'nin büyük bankalarının bu yılın üçüncü çeyreğinde yüksek faiz oranlarının desteğiyle güçlü karlılık sağladığı belirtildi.

Yükselen faiz oranlarının bankaların net faiz marjlarına (NIM) sağladığı faydaların zirveye ulaşması, hatta bazı bankalar için pik sonrası düşüşe geçmesi nedeniyle söz konusu bankaların karlılığının bir miktar azalmasının beklendiği aktarılan raporda, belirsiz ekonomik görünüm ve yüksek faiz oranları dikkate alındığında kredi değer düşüklüğü masraflarının da yükseleceğine dikkat çekildi.

Raporda, büyük bankalardaki sorunlu kredi oranlarının üçüncü çeyrekte bir önceki çeyreğe göre önemli bir artış gösterdiği ve üçüncü çeyrekte ortalama yüzde 2 olduğu kaydedilirken, yüksek faiz oranlarının tüketicilerin kredi geri ödeme güçlerini etkilemesi nedeniyle, 2024'te sorunlu kredi oranlarının daha da kötüleşmesinin beklendiğine vurgu yapıldı.

Raporda ayrıca, parasal sıkılaşma nedeniyle sektör genelinde mevduat hacimlerinin düşeceği öngörülürken, likiditenin sağlam kalacağı aktarıldı.



#Fitch Ratings
#İngiliz bankaları
#net faiz marjları
37 dakika önce
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