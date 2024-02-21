MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “Fiyat anarşistleri FETÖ'cüdür, dükkânları ve evleri kapatılmalıdır” dedi.

Partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşan Bahçeli, gündemin tartışmalı konuları ile seçimlere değindi. Hakim ve savcıların göreve iade edilmesi kararı veren Danıştay 5. Daire üyelerine tepki gösteren Bahçeli, şunları söyledi: “AYM ile Danıştay kararlarının devlet onuruna, milli birlik ve varlığına zarar verdiği açıktır.”

ALÇAKLIĞIN DİBİ

“Danıştay'ın kararı tehlikelidir, sakıncalıdır. Bu dairenin göreve iade kararı verdiği kişiler arasında ByLock listesinde adı geçenlerin olması nasıl izah edilecektir? Bu karar alınırken 5. Daire üyeleri maklube mi yiyorlar haşhaşilerin vaazlarını mı dinliyorlardır? FETÖ'cüleri göreve iade etmek vatana ihanet, cinayet değil midir? FETÖ'nün propagandasına çanak tutulması, tiyatro denilmesi alçaklığın dibidir.”

GÖRECEKLERİ VAR!

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in son videosuna da gönderme yapan Bahçeli, şöyle devam etti: “Pensilvanyalı hainin Yusuf Suresi’nden mesaj vermesi bir toparlanmanın emaresidir. Buna kalkışırlarsa yapmaları gereken kendilerine kefen biçtirmeleridir. Kuyuda Yusuf değil, yılan vardır. Kafasını koparmak da şeref ve namus borcudur. Gelecekleri varsa görecekleri vardır.”

EVLERİ KAPATILMALI

“Farklı kesimlere saklanmış, kripto damarı bulup lime lime doğramazsak günü geldiğinde acınacak hale gelmekten kurtulamayız. Şansını denemek isteyen varsa hodri meydan. FETÖ ile mücadelede 8 ana başlıkta örgütün nasıl sızdığını ifade etmiştim. Şimdi ona 9.'yu ekliyorum; fiyat anarşistleri FETÖ'cüdür, dükkânları ve evleri kapatılmalıdır.”

ÖZEL’İN ŞİFRELERİ DEM’DE

DEM Parti’nin CHP’nin adaylarını belirlediğini vurgulayan Bahçeli, “Demlenmiş CHP'nin doğrusu ile yanlışı birbirine karışmıştır. DEM artık CHP'nin kumanda odasına kadar nüfuz etmiştir. Kimin aday yapılıp yapılmayacağına kadar müdahil olmuştur. Adı konulmamış kokuşmuş ilişki CHP'nin iç yüzünü deşifre etmiştir. Özgür Bey’in iradesi ve şifreleri DEM'in eline geçmiştir. CHP ekseninden kaymış, kayış koparmıştır. CHP sakat siyasetin pençesinde kıvranarak tükenişe ve inişe geçmiştir” dedi.

MISIR ZİYARETİ ÖNEMLİ

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Mısır ziyaretinin önemli olduğunu belirten Bahçeli, “Mısır ziyareti önemlidir, yararlıdır. Muhalefet karalamak için nasıl dil kullanırsa kullansın zamanlama itibariyle doğru ve yerindedir. Mısır ile köklü ve ortak geçmişimiz vardır” dedi.







