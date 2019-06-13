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Fizik olimpiyatlarında hedef dünya şampiyonluğu

Türkiye Fizik Olimpiyat Takımı, 7-15 Temmuz 2019 tarihleri arasında düzenlenecek Uluslararası Fizik Olimpiyatı’nda (IPhO-International Physics Olympiad) ülkemizi temsil edecek.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​​Türkiye Fizik Olimpiyat Takımı
​​Türkiye Fizik Olimpiyat Takımı

IPho’da ülkemizi temsil edecek Abdurrahman Hadi Ertürk ve Bahçeşehir Koleji öğrencileri Mert Ünsal, Yunus Emre Parmaksız, Berkin Binbaş, Alkın Kaz’dan 5 kişilik Türkiye Fizik Olimpiyat Takımı, 3 aşamalı eleme sonucu TÜBİTAK tarafından oluşturuldu.

TEBRİK EDİYORUM

Konuyla ilgili konuşan Bahçeşehir Koleji Genel Müdürü Özlem Dağ, 5 öğrenciden oluşan Türkiye Fizik Olimpiyat Takımı ile gurur duyduklarını belirtti. Dağ sözlerine şöyle devam etti: “5 kişilik Türkiye Fizik Olimpiyat Takımımızdaki 5 öğrencimizi de tebrik ediyorum. Bahçeşehir Koleji olarak bu başarılı takımda bizim de 2 öğrencimiz bulunuyor. Bugün Avrupa Şampiyonu olarak büyük başarıya imza atan bu gençlerimizi gelecekte çok başarılı yerlerde göreceğimize inanıyorum."

GURUR VESİLESİ

Bahçeşehir Kolejinin yıllardır Fizik Olimpiyat takımlarına öğrenci gönderdiğini ve öğrencilerin madalyalarla döndüklerini hatırlatan Dağ, "Yalnızca 10 yıl geriye gidip öğrencilerimizin başarılarını taradığımızda muazzam bir başarıyla karşılaşıyoruz. Öğrencilerimiz dünyanın dört bir yanına giden olimpiyat takımlarına seçilerek buralardan madalyalarla döndüler. Bu hem kurumumuz hem de ülkemiz için büyük bir gurur vesilesi" dedi.

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