Fondaş Cumhuriyet gazetesi Çağlayan saldırganı DHKP-C'li terörist Pınar Birkoç'un sözcülüğünü yapmış

İstanbul'da Çağlayan’da bulunan İstanbul Adalet Sarayının C Kapısı önündeki polis noktasına silahlı saldırı girişiminde bulunuldu. Saldırı girişiminde bulunan 2 terörist ölü olarak ele geçirildi.
İstanbul Çağlayan Adliyesi önünde bugün gerçekleşen silahlı saldırıda saldırganların terör örgütü DHKP/C mensubu olduğunu öğrenildi.
Saldırıda 1 vatandaş hayatını kaybederken, 3'ü polis olmak üzere 5 kişi de yaralandı. Olayla ilgili olarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatıldı.
Teröristin mektubunu yayınlamışlar
Terör örgütlerinin adeta sözcülüğünü yapan fondaş Cumhuriyet gazetesi yine şaşırtmadı.
Gazete 2018 tarihli haberinde Pınar Birçok'un mektubunu yayınlayarak hak ihlaline uğradığını iddia etti.
Terör saldırısı sonrası haberin Cumhuriyet'in sitesinden kaldırıldığı görüldü.