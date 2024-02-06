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Fondaş Cumhuriyet gazetesi Çağlayan saldırganı DHKP-C'li terörist Pınar Birkoç'un sözcülüğünü yapmış

Terör sevici CHP yandaşı Cumhuriyet gazetesinin Çağlayan Adliyesi'ne düzenlenen silahlı saldırı girişiminde etkisiz hale getirilen DHKP-C'li terörist Pınar Birkoç'un hapisten gönderdiği mektubunu yayınladığı ortaya çıktı.

15:04 - 6/02/2024 Salı
Güncelleme: 15:11 - 6/02/2024 Salı
Yeni Şafak
Çağlayan Adliyesi'nde silahlı saldırı girişimi
Çağlayan Adliyesi'nde silahlı saldırı girişimi

İstanbul'da Çağlayan’da bulunan İstanbul Adalet Sarayının C Kapısı önündeki polis noktasına silahlı saldırı girişiminde bulunuldu. Saldırı girişiminde bulunan 2 terörist ölü olarak ele geçirildi.


İstanbul Çağlayan Adliyesi önünde bugün gerçekleşen silahlı saldırıda saldırganların terör örgütü DHKP/C mensubu olduğunu öğrenildi.





Saldırıda 1 vatandaş hayatını kaybederken, 3'ü polis olmak üzere 5 kişi de yaralandı. Olayla ilgili olarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatıldı.


Teröristin mektubunu yayınlamışlar


Terör örgütlerinin adeta sözcülüğünü yapan fondaş Cumhuriyet gazetesi yine şaşırtmadı.


Daha önce terör örgütü PKK'nın dağlarda yere izmarit bile atmadığına dair yayınladığı haberle bilinen CHP yandaşı Cumhuriyet gazetesinin, bugünkü saldırıda öldürülen DHKP-C'li terörist
Pınar Birkoç
'un da sözcülüğünü yaptığı ortaya çıktı.


Gazete 2018 tarihli haberinde Pınar Birçok'un mektubunu yayınlayarak hak ihlaline uğradığını iddia etti.


Cumhuriyet'in sosyal medya hesabından da paylaşılan söz konusu haberde
"19 yaşındaki Pınar Birçok'tan mektup: 2 yıl ziyaret yasağım hazır beni bekliyor"
ifadelerine yer verildi.

Terörist Pınar Birkoç

Terör saldırısı sonrası haberin Cumhuriyet'in sitesinden kaldırıldığı görüldü.



#Cumhuriyet gazetesi
#DHKP-C
#Pınar Birkoç
#Çağlayan Adliyesi
20 dakika önce
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