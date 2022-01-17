Gündem Fonlanan muhalif kuruluşların yeni listesi yayınlandı
POLİTİKA

Fonlanan muhalif kuruluşların yeni listesi yayınlandı

Türkiye'deki muhalif medya kurumlarına ve diğer kuruluşlara para aktaran vakıf ve ajansın yeni listesi yayınlandı. Listede daha önce en çok para aktarılan Ruşen Çakır'ın Medyascope'u yer almadı.

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Fonlanan muhalif kuruluşların yeni listesi yayınlandı
​Fonlanan muhalif kuruluşların yeni listesi yayınlandı

Amerikan Chest Foundation'ın yayınladığı verilere göre, son 10 yıl içinde Türkiye'deki kuruluşlara sağlanan destek miktarı belirlenmişti. İçlerinde Hrant Dink Vakfı, Bianet, İKSV, Mezopotamya, Medyascope ve 140Journos gibi birçok iktidar karşıtı medya grubuna yüksek miktarlarda "bağış" yaptığı tespit edilmişti. Chrest Foundation Vakfı ve İsveç Uluslararası Kalkınma İşbirliği Ajansı, yaptıkları fonlamalarla ilgili yeni bir liste yayınladı.

RUŞEN ÇAKIR'IN MEDYASCOPE'U YENİ LİSTEDE YOK

Yapılan bağışlarda muhalif basın kuruluşlarında değişiklik olduğu görülürken, Ruşen Çakır'ın Medyascope'unun yeni listede yer almaması dikkat çekti. Daha önceki listede medyadan ise en çok fonlanan 477 bin 58 dolarla Medyascope olmuştu.

Mahir Ünal'dan ABD'nin fonladığı medya kuruluşlarına sert tepki: Türkiye’nin özgüvenine saldırıyorlar
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Mahir Ünal'dan ABD'nin fonladığı medya kuruluşlarına sert tepki: Türkiye’nin özgüvenine saldırıyorlar

BİANET'E 1.8 MİLYON DOLARLIK FON

Açıklanan yeni listeye göre, BİANET’in SIDA'dan sadece 2021 yılında 434 bin dolarlık ödeme aldığı belirlendi. 2019-2021 arasındaki üç yılda kurumun SIDA’dan toplamda 1.8 milyon dolarlık destek gördüğü ortaya çıktı. Chrest Foundation 2021’de “Sivil toplum reformu çabaları etrafında farkındalık yaratmak” amacıyla Sivil Toplum ve Medya Çalışmaları Derneği’ne 59 bin dolar verdi.

Mahir Ünal'dan ABD'nin fonladığı medya kuruluşlarına sert tepki: Türkiye’nin özgüvenine saldırıyorlar
OYNAT 01:42
Mahir Ünal'dan ABD'nin fonladığı medya kuruluşlarına sert tepki: Türkiye’nin özgüvenine saldırıyorlar
Amerika'nın Türkiye'de fonladığı medya kuruluşlarının listesinin açıklanmasıyla ilgili konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, 'Amerika'nın içeride fonladığı 40 bin, 50 bin, 165 bin dolar destek sağladığı medya kuruluşları ne yapıyorlar? Türkiye'nin özgüvenine saldırıyorlar. Türkiye'nin yapabilme kapasitesine saldırıyorlar' ifadelerini kullandı.

Türkiye'ye Almanya'dan, Fransa'dan, İngiltere'den, Hollanda'dan bakıldığında büyük bölgesel güç görüldüğünü belirten AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünal, “Türkiye süper güç olamazmış. Türkiye bölgesel güç değilmiş. Bunu kimler söylüyor? Bunu Fondaş gazeteciler söylüyor.' dedi.

Amerikalı bir kuruluşun Amerika'nın Türkiye'de fonladığı medya kuruluşlarını açıkladığını kaydeden Ünal, 'Amerika'nın içeride fonladığı 40 bin, 50 bin, 165 bin dolar destek sağladığı medya kuruluşları ne yapıyorlar? Türkiye'nin özgüvenine saldırıyorlar. Türkiye'nin yapabilme kapasitesine saldırıyorlar. Silahlı insansız hava aracı yapıyoruz bir de bakıyoruz ki dalga geçmişler. İtibarsızlaştırmak için o drone onu markette de satıyorlar diyorlar. Doğalgaz buluyoruz ne olacak ki diyorlar. Bölgenin kaderini değiştiriyorsunuz, yüz yıl sonra kuzey Afrika'ya gidiyorsunuz, yüz yıl sonra Kafkaslara dönüyorsunuz, 30 yıldır Karabağ'da çözülmeyen sorunu çözüyorsunuz, Libya'da birçok ülkenin arkasında durduğu darbeci Hafter'i bertaraf ediyorsunuz, Doğu Akdeniz'de haklarınızı koruyorsunuz bunlar itibarsızlaştırmaya ve alay etmeye devam ediyorlar. Niye, çünkü fondaşlar. Çünkü bunun için fonlanıyorlar.' dedi.

HRANT DİNK VAKFI'NA 75 BİN DOLAR

“İnsan hakları eğitim modülleri aracılığı ile çoğulculuk, çok kültürlülük, birlikte yaşama ve çeşitliliğin öneminin teşvik edilmesi” amacıyla da Hrant Dink Vakfı’na 75 bin dolar aktarıldı.

İKSV'YE 73 BİN DOLAR

İfade özgürlüğü ve medeni hakları desteklemeyi amaçlayan 17. İstanbul Bienali’ne destek amacıyla da İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı’na (İKSV) 73 bin dolar verildiği açıklandı.

ABD'li vakıf Türkiye'de fonladığı basın kuruluşlarının listesini yayımladı
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ABD'li vakıf Türkiye'de fonladığı basın kuruluşlarının listesini yayımladı

PKK'YA YAKIN KURULUŞA 44 BİN DOLAR

Öte yandan desteklenen kuruluşlar arasında yine PKK'ya yakınlığıyla bilinen Mezopotamya'nın olması dikkatlerden kaçmadı.

“Kürtçe dili öğretim materyalleri üretmek” için Mezopotamya Vakfı’na 44 bin dolar, “Partizan olmayan habercilik yapılması” için de Serbestiyet isimli medya kuruluşuna ise 49 bin 995 dolar aktardığını açıkladı.

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