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Fotoğraf tutkunları maratonda buluşuyor

Bursa’nın değerlerini dünyaya tanıtmak ve turizmi geliştirmek için 2021 yılını Bursa için ‘Hanlar Bölgesi ve İpek yılı’ ilan eden Büyükşehir Belediyesi, bu temaya yönelik Ulusal Bursa Fotoğraf Maratonu düzenliyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Fotoğraf tutkunları maratonda buluşuyor
Fotoğraf: Arşiv

Bursa’da meclis kararıyla ilan edilen 2021 yılının ‘Hanlar Bölgesi ve İpek yılı’ olması temasının ulusal anlamda gündeme gelmesi amacıyla Ulusal Bursa Fotoğraf Maratonu düzenleniyor. Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından “Bursa’nın Hanları, Tarihi Dokusu ve İpek” temasıyla düzenlenen maraton ile şehrin tanıtımına katkı sağlanması, tarihi güzelliklerin ön plana çıkarılması gibi unsurların fotoğraf sanatçıları tarafından kadraja alınmasına olanak sağlayarak, şehrin görsel arşivinin desteklenmesi hedefleniyor.

TEMMUZDA BAŞLIYOR

  • Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Bursa Fotoğraf Sanatı Derneği (BUFSAD) iş birliği ve Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) desteği ile yapılan maraton 2-3-4 Temmuz 2021 tarihlerinden gerçekleştirilecek. Dijital (Sayısal) renkli veya siyah-beyaz fotoğraf olarak tek bölüm olan maratonda tüm fotoğraflar bir arada değerlendirilecek. Fotoğraf maratonu katılım başvuruları, 2 Temmuz 2021 Cuma günü saat 09.00 ile 4 Temmuz 2021 Pazar saat 20.00 arasında Bursa UNESCO Meydanı’ndaki (Bursa Tarihi Belediye Binası yanı) kayıt masasında “Katılım Başvuru Formu” doldurularak yapılabilecektir. Bursa Fotoğraf Maratonu kayıt masasında yapılacak kayıt ve belirlenen bir görüntünün çekilmesi ile başlayacaktır.

ÇEKİM MERKEZİ

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Çarşı ve Hanlar Bölgesi’nin tarih boyunca Bursa’nın en önemli çekim merkezi olduğunu, UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde olan bu değeri, ulusal ve uluslararası alanda ön plana çıkarmak istediklerini dile getirdi.

TARİHİ BELGE OLACAK

  • 2021 Hanlar Bölgesi ve İpek Yılı etkinlikleri kapsamında düzenledikleri Ulusal Bursa Fotoğraf Yarışması’nın da bu anlamda büyük önem taşıdığını dile getiren Başkan Aktaş, “Fotoğraf sanatçılarının birbirinden farklı estetik bakış açıları ile Hanlar Bölgesi ve İpeği en güzel şekilde belgelemiş olacaklar. Bu kentimizin görsel arşivine de büyük katkı sağlayacak. Bu vesile ile tüm fotoğraf tutkunlarını Bursa’mıza bekliyoruz” diye konuştu.

ÖDÜL 50 BİN TL

Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Ahmet Bayhan, Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç.Dr. Ali Sait Liman, sanatçı Denizhan Özer, fotoğraf sanatçıları Cengiz Karlıova, Fahrettin Beceren, Savaş Şener ve BUFSAD Yönetim Kurulu Başkanı Serpil Savaş’tan oluşan Seçici Kurul, son yüklemesi 4 Temmuz 2021 saat 23.00 olan fotoğrafları 9 Temmuz’da değerlendirmeye alacak. Ulusal Bursa Fotoğraf Maratonu’nun birincisi 10 bin TL, ikincisi 6 bin TL ve üçüncüsü de 4 bin TL ile ödüllendirilecek.

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