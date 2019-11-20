Gündem Fotoğrafı gördü santrali aradı
POLİTİKA

Fotoğrafı gördü santrali aradı

AK Parti’nin önceki gün MYK toplantısında termik santral bacaları gündeme geldi. Erdoğan, termik santrallerin bacalarına filtre takmalarını da içeren ve halen Meclis Genel Kurulu’nda bulunan kanun teklifinin bir an önce yasalaştırılması talimatını verdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf:Arşiv
Fotoğraf:Arşiv

“Bu konuyu kendisinin bizzat takip edeceğini” söylediği öğrenilen Erdoğan’ın MYK’da “Kirliliğe kesinlikle müsaade etmeyeceğiz. Çıkacak yasa mutlak suretle uygulanmalı. Kimse milletin havasını kirletemez. Mutlaka filtreleme sistemi yapılmalı” ifadelerini kullanıldığı belirtildi. Erdoğan’ın gösterilen bir fotoğraf üzerine, santral yöneticilerini aradığı ve filtre takmalarını istediği de öğrenildi.

  • Erdoğan’an, otomotiv, beyaz eşya ve mobilya gibi birçok üründe uygulanan vergi indirimleri süresinin 2020 Haziran’a kadar uzatılması konusunu da not ettiği kaydedildi.

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