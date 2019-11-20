Fotoğrafı gördü santrali aradı

“Bu konuyu kendisinin bizzat takip edeceğini” söylediği öğrenilen Erdoğan’ın MYK’da “Kirliliğe kesinlikle müsaade etmeyeceğiz. Çıkacak yasa mutlak suretle uygulanmalı. Kimse milletin havasını kirletemez. Mutlaka filtreleme sistemi yapılmalı” ifadelerini kullanıldığı belirtildi. Erdoğan’ın gösterilen bir fotoğraf üzerine, santral yöneticilerini aradığı ve filtre takmalarını istediği de öğrenildi.
- Erdoğan’an, otomotiv, beyaz eşya ve mobilya gibi birçok üründe uygulanan vergi indirimleri süresinin 2020 Haziran’a kadar uzatılması konusunu da not ettiği kaydedildi.