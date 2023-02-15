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FOX TV'de konuşan Murat Yetkin deprem bölgesindeki STK'ları hedef aldı: Entarili sarıklılar nerede?

Gazeteci Murat Yetkin, Kahramanmaraş depreminin ilk gününden itibaren bölgede yardım faaliyetlerinde bulunan STK'ları hedef aldı. FOX TV'de konuşan Yetkin, "Ne oluyor hafızlık kursunu bitirdiği zaman ordu gibi resmi geçit yapan entarili sarıklılar. Nerede onlar?" ifadelerini kullandı.

00:42 . 15/02/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Murat Yetkin.

Murat Yetkin.

Kahramanmaraş merkezli 7.7'lik depremin ilk gününden itibaren bölgede bulunan STK'lar, yaraları sarmak için insani yardım çalışmalarına devam ediyor.

Bölgedeki çalışmalara leke sürmek isteyen bazı muhalif gazeteciler ise buldukları her fırsatta STK'lara yönelik karalayıcı sözler sarf ediyor. Bunun son örneği FOX TV ekranlarında yaşandı.

'Entarili sarıklılar nerede?'

Yardım için seferber olan STK'ları hedef alan gazeteci Murat Yetkin
, "Madenciler var gönüllü olarak gittiler. Bütün Sivil toplum örgütleri var, öğrenci dernekleri var herkes var. Ne oluyor hafızlık kursunu bitirdiği zaman ordu gibi resmi geçit yapan entarili sarıklılar. Nerede onlar?"
dedi.

'Ancak sala okunurken mi ortada olacaklar?'

Yetkin, sözlerinin devamında "Bir işin ucundan tutamazlar mı neredeler? Ancak sala okunurken mi ortada olacaklar. Hayat kurtarmak yerine öldükten sonra mı ortaya çıkacaklar. Bunları açıkça konuşmamız lazım artık? Onu konuşma bunu konuşma yetti ya." ifadelerini kullandı.

Bölgede faaliyet gösteren STK'lar şöyle:


Çadır kent kurmak için harekete geçen İsmailağa Derneği’nden asılsız iddialara cevap: 15 bin TL tüm ihtiyaçlar için
Çadır kent kurmak için harekete geçen İsmailağa Derneği’nden asılsız iddialara cevap: 15 bin TL tüm ihtiyaçlar için

Kahramanmaraş'ta meydana gelen büyük depremin ardından harekete geçen İsmailağa Derneği, afet bölgesindeki vatandaşların tüm ihtiyaçlarını karşılayabilmek amacıyla içeriğinde ısıtıcı, halı, battaniye ve fırının bulunduğu bir çadır kent kuracaklarını açıkladı. Derneğin 15 bin TL'ye mal olan yardım kampanyasını hedef alan bazı sosyal medya hesapları ve muhalif basın, yalnızca çadır için 15 bin TL harcandığını iddia etti. Gelişmelerin ardından açıklamada bulunan İsmailağa Derneği yetkilileri, yalnızca çadır başına 15 bin TL talep edildiği iddialarını reddederek yardım kampanyasının içinde bulunan diğer ihtiyaç malzemelerine dikkat çekti. Dernek yetkilileri, asılsız suçlamaların kendilerini depremzede vatandaşlara yardım etmekten alıkoymayacağını ifade etti.


#Murat Yetkin
#FOX TV
#STK
#Deprem
1 saat önce
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FOX TV'de konuşan Murat Yetkin deprem bölgesindeki STK'ları hedef aldı: Entarili sarıklılar nerede?
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