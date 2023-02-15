FOX TV'de konuşan Murat Yetkin deprem bölgesindeki STK'ları hedef aldı: Entarili sarıklılar nerede?

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Murat Yetkin.
Kahramanmaraş merkezli 7.7'lik depremin ilk gününden itibaren bölgede bulunan STK'lar, yaraları sarmak için insani yardım çalışmalarına devam ediyor.
Bölgedeki çalışmalara leke sürmek isteyen bazı muhalif gazeteciler ise buldukları her fırsatta STK'lara yönelik karalayıcı sözler sarf ediyor. Bunun son örneği FOX TV ekranlarında yaşandı.
Yetkin, sözlerinin devamında "Bir işin ucundan tutamazlar mı neredeler? Ancak sala okunurken mi ortada olacaklar. Hayat kurtarmak yerine öldükten sonra mı ortaya çıkacaklar. Bunları açıkça konuşmamız lazım artık? Onu konuşma bunu konuşma yetti ya." ifadelerini kullandı.