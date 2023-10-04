Fransa'dan Ermenistan'a silah desteği: İşgalci askerleri ve çeteleri Paris’ten yönetecek

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron - Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan
Azerbaycan'ın Karabağ bölgesindeki anti terör operasyonu sonrası Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna, Ermenistan'a destek ziyaretinde bulundu.
Colonna, Ermenistan temaslarında Karabağ'daki gelişmeler nedeniyle Azerbaycan'ı suçladı, Ermenistan'a silah göndermek için gelecekte anlaşmalar imzalayacaklarını açıkladı.
Sosyal medyadan Türkiye'yi hedef alan bir paylaşım yapan Colonna, Ağrı Dağı görselini kullanarak, "Ermenistan'a geri döndüm" ifadelerini kullandı.
Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı ise Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna'nın Ermenistan temaslarında Azerbaycan aleyhindeki açıklamalarını ve Fransa'nın Ermenistan'a silah gönderme girişimlerini kınadı.
Çeteler direk Paris'ten yönetilecek
Fransa, Dışişleri Bakanı Colonna'nın vaat ettiği silah sözüyle Güney Kafkasya'da yeni bir süreç başlattı. İllegal desteğine resmi bir kılıf kazandıran Fransız yönetimi, yeni formatta Ermeni ordusu ve çetelerini, direkt Paris’ten yöneteceğini ilan etti.
Amaç Türk Dünyası'nın birleşmesini engellemek
Güney Kafkasya'da yeniden terörü palazlandırmaya çalışan Fransa, Türk Dünyası'nın birleşmesini engellemek için 'destek bahanesiyle' Ermenleri araç olarak kullanıyor.
Fransa'nın Lübnan ve Suriye'deki tarihsel nüfus ağlarının hala devam ettiği ve Hristiyan Ermenlerin Fransızların himayesinde olduğu gerçeği göz önünde bulundurulunca bugünkü siyasi kaosların kodları deşifre oluyor. Örneğin, Lübnan ve Suriye'de Türkiye ve Azerbaycan'a yönelik düşmanca saldırıların organizatörü, kamplarda eğitim gören Fransa himayesindeki Ermeni çeteler olduğu biliniyor. Öyle ki 2. Karabağ savaşında bu iki ülkeden binlerce terörist de, Azerbaycan topraklarına gönderildi.
Güney Kafkasya Fransa için neden önemli?
Fransa'nın Ortadoğu’daki kısmi egemen politikanın devamı Güney Kafkasya'da. Ve Güney Kafkasya'daki işgalci hegemonyası çökerse Ortadoğu'daki hakimiyetinin de zedeleneceğinin farkında. Bu nedenle iki nokta arasındaki hattın kopmaması için Lübnan’da yetiştirdiği teröristleri yine Karabağ’a göndererek terör savaşının fitilini ateşliyor.