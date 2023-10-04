Fransa'dan Ermenistan'a silah desteği: İşgalci askerleri ve çeteleri Paris’ten yönetecek

Fransa, Dışişleri Bakanı Colonna'nın vaat ettiği silah sözüyle Güney Kafkasya'da yeni bir süreç başlattı. İllegal desteğine resmi bir kılıf kazandıran Fransız yönetimi, yeni formatta Ermeni ordusu ve çetelerini, direkt Paris’ten yöneteceğini ilan etti.

Fransa'nın Lübnan ve Suriye'deki tarihsel nüfus ağlarının hala devam ettiği ve Hristiyan Ermenlerin Fransızların himayesinde olduğu gerçeği göz önünde bulundurulunca bugünkü siyasi kaosların kodları deşifre oluyor. Örneğin, Lübnan ve Suriye'de Türkiye ve Azerbaycan'a yönelik düşmanca saldırıların organizatörü, kamplarda eğitim gören Fransa himayesindeki Ermeni çeteler olduğu biliniyor. Öyle ki 2. Karabağ savaşında bu iki ülkeden binlerce terörist de, Azerbaycan topraklarına gönderildi.