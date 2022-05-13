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ANKARA

Fransa’nın Ankara Büyükelçiliği Müsteşarı Dışişleri Bakanlığına çağırıldı

Fransa’nın Ankara Büyükelçiliği Müsteşarı, Türkiye’nin Paris Başkonsolosluğuna düzenlenen terör saldırısı nedeniyle Dışişleri Bakanlığına çağırılarak duyulan rahatsızlık iletildi.

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Haber Merkezi AA
Fransa’nın Ankara Büyükelçiliği Müsteşarı Dışişleri Bakanlığına çağırıldı
Fransa’nın Ankara Büyükelçiliği Müsteşarı Dışişleri Bakanlığına çağırıldı.

Fransa’nın Ankara Büyükelçiliği Elçi Müsteşarı Mathilde Grammont, Türkiye’nin Paris Başkonsolosluğuna düzenlenen terör saldırısı nedeniyle Dışişleri Bakanlığına çağırılarak duyulan rahatsızlık iletildi.

Bakanlığa çağırıldı

Dışişleri kaynaklarından alınan bilgiye göre, Dışişleri Bakanlığı Araştırma ve Güvenlik İşleri Genel Müdürü Vekili Büyükelçi Nevzat Uyanık, dün 4 kişi tarafından Türkiye'nin Paris Başkonsolosluğu hizmet binasına patlayıcılarla düzenlenen terör saldırısından duyulan rahatsızlığı belirtmek üzere Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Herve Magro'yu Bakanlık'a çağırdı.

Fransa Büyükelçisinin Ankara dışında olması nedeniyle Büyükelçi Uyanık, Dışişleri Bakanlığında müsteşar Grammont ile görüştü.

Üçüncü saldırı

Grammont'a bu menfur saldırının Paris Başkonsolosluğuna Nisan 2021 ve Mayıs 2021’de gerçekleştirilen benzer saldırıların faillerine karşı gerekli ve etkili idari ve adli takibatın yapılmamasının ardından yapılan üçüncü saldırı olduğuna dikkat çekildi.

Öte yandan, Fransa’dan, Avrupa Birliği (AB) terör örgütleri listesinde yer alan bu terör örgütüne karşı müsamahakar davranmayarak somut, etkili ve hızlı adımlar atması beklentisi de dile getirildi.

Görüşmede Grammont’a ayrıca, Fransız makamlarından uluslararası anlaşmalar altındaki yükümlülükleri uyarınca Türkiye'nin Paris Başkonsolosluğu hizmet binasında meydana gelen hasarın tazmin edilmesinin, faillerin bir an evvel adalet önüne çıkarılarak kendilerine hak ettikleri cezanın verilmesinin ve Fransa’daki diplomatik ve konsüler misyonları ile Türk çıkarlarına yönelik koruma önlemlerinin arttırılmasının beklendiği vurgulandı.

Türkiye'nin Paris Başkonsolosluğuna terör örgütü PKK sempatizanları tarafından dün yerel saatle 02.30 civarında havai fişek tipi patlayıcı maddelerle saldırı düzenlenmişti. Saldırıda başkonsolosluk binasının penceresi ve dış cephe duvarında hasar meydana gelmişti.

Türkiye’nin Paris Başkonsolosluğu'na EYP'li saldırı
FOTOĞRAF 7
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Fransa’nın başkenti Paris’teki Boulogne-Billancourt’a bulunan Türkiye Başkonsolosluğu'na dün gece yerel saatle 02.00 sularında kimliği belirsiz kişi veya kişilerce el yapımı bomba (EYP) ile saldırı düzenlendiği bildirildi.
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Saldırıda başkonsolosluk binasının duvarında ve camlarında hasar meydana gelirken, olayda yaralanan olmadığı ifade edildi.
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Paris polisi saldırıda kullanılan patlayıcının türünü tespit etmek ve failleri yakalamak için geniş çaplı çalışma başlatarak, bölgeyi güvenlik çemberi altına aldı.
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Saldırıyı henüz üstlenen olmadığı aktarıldı.
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Türkiye’nin Paris Başkonsolosluğu'na EYP'li saldırı
Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan Türkiye Başkonsolosluğu'na kimliği belirsiz kişi veya kişilerce el yapımı bomba (EYP) ile saldırı düzenlendi. Saldırıda başkonsolosluk binasında hasar meydana geldi.


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