Gündem Fransız Elodle Moreno tatil için geldiği Tekirdağda Müslüman oldu
TEKİRDAĞ

Fransız Elodle Moreno tatil için geldiği Tekirdağ’da Müslüman oldu

Tekirdağ'a tatil için gelen 24 yaşındaki Fransız vatandaşı Elodle Moreno arkadaşından etkilenerek Müslüman oldu ve "Sibel" adını aldı.

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Haber Merkezi AA
Fransız Elodle Moreno tatil için geldiği Tekirdağ’da Müslüman oldu
Fransız Elodle Moreno tatil için geldiği Tekirdağ’da Müslüman oldu

Moreno, Tekirdağ'da arkadaşından etkilenerek İslam dinini araştırmaya başladı.

Daha sonra Müslüman olmaya karar veren Moreno, İl Müftülüğüne başvurdu.

Moreno için Müftülükte ihtida töreni yapıldı. Törende İslam dininin temel esasları hakkında bilgi veren Tekirdağ Müftüsü İsmail İpek, Müslüman olma kararı alan genç kızı tebrik etti.

Kelime-i şehadet getiren Elodle, şahitlerin huzurunda İslamiyet'i seçerek "Sibel" ismini aldı.

İpek, Sibel'e "ihtida belgesi", Kur'an-ı Kerim ve çeşitli dini kitaplar hediye etti.

Fransız anne ve kızı Müslüman oldu: İçimizde hep bir boşluk vardı
OYNAT 01:35
Fransız anne ve kızı Müslüman oldu: İçimizde hep bir boşluk vardı
Aydın'ın Nazilli ilçesinde Türk komşularının yaşantısına özenerek Müslüman olan Fransız anne ve kızı duygusal anlar yaşadı. Sevgi ismini alan anne Sandrine ve Yağmur ismini alan kızı Rebecca, evleneceği nişanlısı ve ailesinin nezaretinde Kelime-i şehadet getirerek Müslüman oldu.

20 yaşındaki Fransız gelin Rebecca, yeni adıyla Yağmur, duygularını ifade ederek, “Kendimi çok hafiflemiş hissediyorum. Sevgilim ve ailesinin yaşantılarından çok etkilendim. Müslüman olduğum için çok mutluyum' dedi. Anne Sandrine, yeni adıyla Sevgi, hayatı boyunca Müslümanlığa ve Türkiye'ye ayrı bir hayranlığının olduğunu ifade ederek, “Hayatım boyunca hep içimde bir şeyler eksikti. Bugün sanki o boşluk doldu. Çok huzurluyum' dedi.

Ukraynalı Parkhomenko Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman oldu
OYNAT 01:12
Ukraynalı Parkhomenko Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman oldu
Eskişehir Şehir Hastanesinde tedavi gören Ukraynalı Viktor Parkhomenko, düzenlenen ihtida töreniyle Kelime-i Şehadet getirerek, Müslüman oldu.

Şehir Hastanesi Palyatif Servisi'nde kanser tedavisi gören 62 yaşındaki Parkhomenko, kızı Viktoriya Özkan'a Müslüman olmak istediğini söyledi. Bunun üzerine Parkhomenko'nun yakınları bu isteği İl Müftülüğüne iletti. İl Müftüsü Bekir Gerek öncülüğünde Eskişehir Şehir Hastanesinde gerçekleştirilen ihtida merasimde Parkhomenko, Kelime-i Şehadet getirerek, şahitlerin huzurunda İslamiyet'i kabul edip Müslüman oldu.

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