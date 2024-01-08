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Fransızları korkutan gelişme: 'Türkler neler yapıyor böyle' diyerek duyurdular

Türkiye'nin savunma sanayiinde attığı adımlar yurtdışında geniş yankı uyandırmaya devam ediyor. Türk savunma sanayisini analiz eden Fransız Le Monde gazetesi, "Fransız endüstrisi yeni rakipler tarafından tehdit ediliyor." ifadelerine yer verdi.

12:40 - 8/01/2024 Pazartesi
Güncelleme: 13:04 - 8/01/2024 Pazartesi
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Türk savunma sanayii, 2023'te elde ettiği başarılarla ön plana çıkarak üretimde önemli bir ivme yakaladı. Yıl boyunca gerçekleştirdiği projelerle Türkiye'nin savunma sanayisindeki lider konumunu güçlendiren sektör, birçok alanda önemli ilkleri hayata geçirdi.


ATAK-2 helikopteri, ANKA-3 insansız avaş uçağı, jet motorlu eğitim uçağı HÜRJET ve Bayraktar TB3 insansız hava aracının ilk uçuşları gerçekleştirildi.


Yurt içinde üretilen özellikle insansız sistemler, operasyon bölgelerindeki nokta atışı operasyonlarda etkinliğini kanıtladı.



"Fransa'da savunmada tehdit altında"


Türkiye'nin savunma sanayisini yakından takip eden Fransa, söz konusu sektörünün tehlikede olduğunu yazdı.


Fransız basınından Le Monde gazetesi, "Fransız endüstrisi yeni rakipler tarafından tehdit ediliyor." ifadesini kullandı.


Ankara'nın yürüttüğü çalışmalara işaret edilerek, "Türkiye, Fransız askeri-endüstriyel kompleksinin zorlu bir rakibi." vurgusu yapıldı.


Fransa'nın silah sanayisinin "güçlü yönlerine ve dünyanın en büyük üçüncü silah ihracatçısı konumuna rağmen bazı zayıf yönleri" olduğu kaydedildi.


"Fransa'nın kırılganlıkları var"


Avrupa ülkesindeki endüstrinin, "Neredeyse tüm askeri teçhizatı kendisi ürettiği" ifade edilerek şöyle denildi:


Bu da kara, deniz ve hava kuvvetlerinin bunları Amerikalılardan ve diğer Avrupalılardan 'hazır' satın almak zorunda kalmasını engelliyor.


Ancak bu hırsın, Fransa'nın "orta güç" statüsünden kaynaklanan kırılganlıkları olduğu belirtildi.


Türkiye, güvenlik güçlerinin ihtiyaçlarına yerli imkanlarla çözümler üretiyor. Yurt dışına bağımlılığın en aza indirilmesi hedefiyle çalışmalar hız kesmeden sürdürülürken, savunma ürünleri yurt dışından çok sayıda alıcı buluyor.


Öte yandan Le Monde'un haberinde, Fransız savunma sanayisinin diğer rakipleri Güney Kore ve İsrail olarak sıralandı.



#Fransa
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#ANKA-3
#HÜRJET
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