Gündem Fransızların CHPli vekile taktığı nişan İYİ Partiyi gururlandırdı
POLİTİKA

Fransızların CHP'li vekile taktığı nişan İYİ Parti'yi gururlandırdı

İYİ Parti Antalya Milletvekili Hasan Subaşı, CHP'li İbrahim Kaboğlu'na Fransa tarafından verilen nişandan dolayı 'gururlandıklarını' açıkladı. Subaşı açıklamasında, "Fransa’nın en büyük devlet nişanı ile ödüllendirildi. Gururlandığımızı ifade ederek kendisini tebrik ettik." dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Fransızların CHPli vekile taktığı nişan İYİ Parti vekili Hasan Subaşını gururlandırdı
CHP'li Kaboğlu'na Fransızlar tarafından verilen nişan takma töreninde Kemal Kılıçdaroğlu da hazır bulunmuştu.

CHP İstanbul Milletvekili İbrahim Kaboğlu, Anayasa Hukuku çalışmaları, Türkiye'nin kültürel ve toplumsal yaşamına ve Türkiye ile Fransa arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesine olan katkıları nedeniyle, geçtiğimiz günlerde Büyükelçi Herve Magro tarafından Fransa'nın en prestijli nişanı olan 'Chevalier Dans l'Ordre National de la Legion d'Honneur' nişanına layık görülmüştü.

Fransızlar CHP'li vekile nişan taktı: Kılıçdaroğlu da törende hazır bulundu
GÜNDEM
Fransızlar CHP'li vekile nişan taktı: Kılıçdaroğlu da törende hazır bulundu

"FRANSA'NIN NİŞANI İLE ÖDÜLLENDİRİLMESİNDEN GURURLANDIK"

İYİ Parti Antalya Milletvekili Hasan Subaşı, CHP'li İbrahim Kaboğlu'na Fransa tarafından verilen nişandan 'gururlandıklarını' açıkladı.

Twitter hesabından konuya ilişkin açıklama yapan Subaşı, "Anayasa Profesörü ve CHP Milletvekili İbrahim Kabaoğlu CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve davetli milletvekilleri ve akademisyenlerin katıldığı törende, Fransa’nın en büyük devlet nişanı ile ödüllendirildi Gururlandığımızı ifade ederek kendisini tebrik ettik." dedi.


Dün Fransızlardan madalya aldığı için CHP'li vekili tebrik eden Kılıçdaroğlu bugün 2012'de madalya alan bakanı eleştirdi
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Dün Fransızlardan madalya aldığı için CHP'li vekili tebrik eden Kılıçdaroğlu bugün 2012'de madalya alan bakanı eleştirdi
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Konya'da çiftçilerle gerçekleştirdiği buluşmada, 2012 yılında Fransa'dan şövalye nişanı alan eski Tarım Bakanı Mehdi Eker'i yalanlanan iddialara üzerinden hedef alarak eleştirdi. Kılıçdaroğlu, geride kalan gün CHP'li İbrahim Kaboğlu'na yine Fransa tarafından verilen şövalye nişan töreninde hazır bulunmuş ve vekili başarısından ötürü tebrik etmişti.
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