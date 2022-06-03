Fransızların CHP'li vekile taktığı nişan İYİ Parti'yi gururlandırdı

CHP'li Kaboğlu'na Fransızlar tarafından verilen nişan takma töreninde Kemal Kılıçdaroğlu da hazır bulunmuştu.

CHP İstanbul Milletvekili İbrahim Kaboğlu, Anayasa Hukuku çalışmaları, Türkiye'nin kültürel ve toplumsal yaşamına ve Türkiye ile Fransa arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesine olan katkıları nedeniyle, geçtiğimiz günlerde Büyükelçi Herve Magro tarafından Fransa'nın en prestijli nişanı olan 'Chevalier Dans l'Ordre National de la Legion d'Honneur' nişanına layık görülmüştü.

GÜNDEM Fransızlar CHP'li vekile nişan taktı: Kılıçdaroğlu da törende hazır bulundu

"FRANSA'NIN NİŞANI İLE ÖDÜLLENDİRİLMESİNDEN GURURLANDIK"

İYİ Parti Antalya Milletvekili Hasan Subaşı, CHP'li İbrahim Kaboğlu'na Fransa tarafından verilen nişandan 'gururlandıklarını' açıkladı.

Twitter hesabından konuya ilişkin açıklama yapan Subaşı, "Anayasa Profesörü ve CHP Milletvekili İbrahim Kabaoğlu CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve davetli milletvekilleri ve akademisyenlerin katıldığı törende, Fransa’nın en büyük devlet nişanı ile ödüllendirildi Gururlandığımızı ifade ederek kendisini tebrik ettik." dedi.

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