Freni çekilmeyen otomobil faciaya yol açtı: 11 yaşındaki Öykü hayatını kaybetti

Bursa’nın İnegöl ilçesinde yokuşta park edilen ve el freni çekilmediği iddia edilen otomobilin kaldırımda yürüyen dede ve torunlarına çarpması sonucu 11 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti, 2 kişi ağır yaralandı. Kazaya neden olan sürücü, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaza, dün saat 12.00 sıralarında İnegöl ilçesi Yeni Mahalle Hamzabey Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mücahit S. (30), 34 GYL 461 plakalı otomobilini yol kenarına park ederek markete gitti. İddiaya göre el freni çekilmeden bırakılan araç, yokuş aşağı hareket ederek hızlandı. Kontrolden çıkan otomobil yaklaşık 300 metre ileride kaldırımda el ele yürüyen dede Piri Durgut (70) ile torunları Ayaz D. (13) ve Öykü Durgut’a (11) çarptı. Yaralıları sürükleyen otomobil, bir sitenin duvarına çıkarak direğe çarpması sonucu durdu. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan dede ve torunları, ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralılardan Öykü Durgut, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.