Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Bursa
Sultan Yıldırım Bayezid Han vefatının 623. yılında anıldı

Sultan Yıldırım Bayezid Han vefatının 623. yılında anıldı

23:388/03/2026, Pazar
IHA
Sonraki haber
Sultan Yıldırım Bayezid Han, vefatının 623’üncü sene-i devriyesinde anıldı
Sultan Yıldırım Bayezid Han, vefatının 623’üncü sene-i devriyesinde anıldı

Osmanlı Devleti’nin dördüncü padişahı Sultan Yıldırım Bayezid Han, vefatının 623’üncü yıl dönümünde Bursa’da düzenlenen programla anıldı. Yıldırım Bayezid Külliyesi’nde gerçekleştirilen anma etkinliğine çok sayıda davetli katılım sağladı.

Osmanlı Devleti’nin dördüncü padişahı Sultan Yıldırım Bayezid Han, vefatının 623’üncü sene-i devriyesinde Bursa’da düzenlenen programla anıldı.


Kültür ve Turizm Bakanlığı, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Bursa İl Müftülüğü ve Bursa İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen anma programına Bursa Vali Yardımcısı Rıza Gençoğlu, Yıldırım Kaymakamı Metin Esen, AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Yavuz, Vakıflar Bursa Bölge Müdürü Haluk Yıldız ve çok sayıda davetli katıldı. Yıldırım Bayezid Camii’nde ikindi namazının ardından katılımcılar, Yıldırım Bayezid Türbesi’nde bir araya gelerek Kur’an-ı Kerim tilaveti ve dualarla Sultan Yıldırım Bayezid Han’ı rahmetle andı.


Program kapsamında türbe içerisinde yapılan duayı cami imamı Uğur Gedik okudu. Program, edilen duaların ardından sona erdi.



#Sultan Yıldırım Bayezid Han
#Vefat
#Anma
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
MSB 2026 teknik sınıf uzman erbaş alımı başvuru nasıl yapılır, kimler başvurabilir?