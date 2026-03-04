Yeni Şafak
Bursa'da 460 kilo kaçak tütün ile 310 bin makaron ele geçirildi: 2 gözaltı

11:094/03/2026, Çarşamba
DHA
Kıskıvrak yakalandılar.
Bursa'nın Yıldırım ilçesinde kaçak sigara imalatı yapılan adrese düzenlenen operasyonda 460 kilo 700 gram tütün ile 310 bin 720 adet makaron ele geçirildi. 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir adreste kaçak sigara üretimi yapıldığı bilgisine ulaşıldı.

Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda; 460 kilo 700 gram tütün, 60 bin 720 adedi dolu, 250 bin adedi boş olmak üzere toplam 310 bin 720 makaron ve 2 adet sigara dolum makinesi ele geçirildi.

U.T.T. ile B.M. isimli şüpheliler gözaltına alındı.



