Adli emanetten sahte tutanakla uyuşturucu kaçırıldı: 5 tutuklama

3/03/2026, Salı
İzmir’in Kınık ilçesinde, adli emanet deposundan sahte tutanakla 2 kilogram uyuşturucu madde çıkardıkları belirlenen 3 adliye personeli ile bu kişilerle bağlantılı 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, Kınık Adliyesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, adli emanet deposundaki uyuşturucunun kalitesini kontrol etmesi için irtibat kurulan D.G., 2 Şubat tarihinde Kınık Adliyesi İcra Müdürü T.T.’yi arayarak ihbarda bulundu. İcra Müdürü T.T.’nin durumu tutanak altına alarak durumu bildirmesi üzerine geniş çaplı inceleme başlatıldı.

Kamera kayıtları ele verdi

Yapılan incelemeler kapsamında adliye binasına ait kamera kayıtları mercek altına alındı. Kayıtlar üzerinde yapılan incelemede, 29 Ocak günü saat 20.05 ile 20.32 arasında zabıt katipleri S.A. ve V.E. ile hizmetli O.M.’nin adliye binasına geldikleri ve adli emanet deposundan koli çıkardıkları tespit edildi.

Sahte imha tutanağı düzenlemişler

Şüpheli personellerin, uyuşturucu maddeyi depodan çıkarmak için sahte imha tutanağı düzenledikleri belirlendi. Çıkarılan uyuşturucunun satışı için M.Ş. ve K.Ş. aracılığıyla D.G. ile bağlantı kurulduğu iddia edildi.

5 tutuklama

Olayla ilgili gözaltına alınan adliye çalışanları S.A., V.E. ve O.M. ile onlara aracılık ettiği öne sürülen M.Ş. ve K.Ş., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan 5 şüpheli tutuklandı.





