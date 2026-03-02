Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Denizli
Denizli’de narkotik operasyonunda 6 kilo esrar ele geçirildi

Denizli’de narkotik operasyonunda 6 kilo esrar ele geçirildi

15:252/03/2026, Pazartesi
IHA
Sonraki haber
Denizli
Denizli

Denizli’de Narkotik ekiplerinin düzenlediği operasyonda il dışından getirildiği değerlendirilen 2 araçta 6 kilo 410 gram esrar ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan şahıs ve organizasyonların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, il dışından Denizli’ye uyuşturucu madde sevk edeceği değerlendirilen 2 araç takibe alındı. Gerçekleştirilen operasyon sonucunda söz konusu araçlar durdurularak arama yapıldı. Araçlarda yapılan aramalarda toplam 6 kilo 410 gram esrar maddesi ele geçirildi. Operasyon kapsamında "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak" suçundan 3 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi.





#Narkotik
#Denizli
#operasyon
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
AÖF bahar dönemi vize sınavı ne zaman yapılacak? 2026 Anadolu Üniversitesi AÖF vize ve final sınav takvimi