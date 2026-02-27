Karaman’da polisten kaçan şüpheliler kaza yaptı: 3 yaralı

Olay, akşam saat 21.30 sıralarında Beyazkent Mahallesi Zeytin Dalı Bulvarı üzerindeki Valilik kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Karaman-Mersin kara yolu üzerinde uygulama yapman Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine R.K. idaresindeki 70 ADA 319 plakalı otomobili durdurmak istedi. Polisin ‘dur’ ihtarında uymayarak kaçmaya başlayan otomobil ile ekipler arasında kovalamaca başladı. Yaşanan kovalamaca sırasında şüphelilerin aracı Valilik kavşağında H.U. yönetimindeki 70 ACL 174 plakalı Citroen marka otomobille çarpıştı. Kaza sonrası ortalık savaş alanına dönerken, şüphelilerin çarptığı otomobilin sürücüsü ile araçta bulunan 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayı yara almadan atlatan şüpheliler R.K. ile E.K. gözaltına alınarak emniyet müdürlüğüne götürüldü. Yaşanan kaza nedeniyle bir süreliğine trafiğe kapanan kavşak, araçların yoldan kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.