Niğde'de ölümlü feci kaza: Otomobil yarıya kadar tırın altına girdi

21:0126/02/2026, Perşembe
IHA
Niğde’de tıra çarpan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.
Niğde’de tıra çarpan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.

Niğde-Bor yolu üzerinde meydana gelen kazada, 34 SN 8672 plakalı otomobil tıra arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçta sıkışan sürücü, sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde hayatını kaybetti. Olay yerine sevk edilen polis ve sağlık ekipleri inceleme yaptı, cenaze hastane morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Niğde’de tıra arkadan çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Olay, saat 18.30 sıralarında Niğde-Bor yolu üzerinde meydana geldi. Sürücüsü öğrenilemeyen 34 SN 8672 plakalı otomobil aynı yönde ilerleyen tıra arkadan çarptı. Kazanın ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Çarpmanın etkisiyle araçta sıkışan otomobil sürücüsünün sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinde yapılan savcılık incelemesinin ardından sürücünün cenazesi hastane morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



#Niğde
#Kaza
#Bor
