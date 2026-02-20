Yeni Şafak
Niğde’de zehir tacirlerine darbe

21:5220/02/2026, vendredi
IHA
Operasyon sonucu uyuşturucu madde ve gereçleri ele geçirildi.
Niğde'de uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon sonucu uyuşturucu madde ele geçirilirken beş kişi yakalandı.

Niğde’de uyuşturucu madde ticaretine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında 5 şüpheli yakalandı.

Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında yapılan aramalarda 98,72 gram uyuşturucu madde, 9 adet sentetik ecza, 1 adet hassas terazi ve 1 adet uyuşturucu madde içme aparatı ele geçirildi. Gözaltına alınan 5 şüpheliden 4’ü çıkarıldıkları adli mercilerce tutuklanırken, 1 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



#Niğde
#Uyuşturucu
#Operasyon
