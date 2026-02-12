Niğde Valiliği vatandaşları uyardı: Saatteki hızı 80 kilometreye çıkacak

Niğde Valiliğinden yapılan açıklamaya göre 13 Şubat Cuma günü Niğde genelinde güneyli yönlerden esecek rüzgarın saatte 50 ila 80 kilometre hızında, yer yer ise 90 kilometreye ulaşabileceği bildirildi. Kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle ulaşımda aksamalar, çatı uçmaları, ağaç ve direk devrilmeleri ile soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmeleri gibi olumsuzlukların yaşanabileceği değerlendiriliyor.