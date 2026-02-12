Niğde Valiliği vatandaşları uyardı: Saatteki hızı 80 kilometreye çıkacak

Niğde Valiliği, 13 Şubat Cuma günü şehir genelinde güneyli yönlerden esecek rüzgarın saatte 50 ila 80 kilometre hızında, yer yer ise 90 kilometreye ulaşabileceğini bildirdi. Valilikten yapılan açıklamada vatandaşların meydana gelebilecek risklere karşı gerekli tedbirleri almaları istendi.
Niğde Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğü 8. Bölge Müdürlüğü’nün son değerlendirmelerine dayanarak kent genelinde kuvvetli rüzgar ve yer yer fırtına beklendiğini duyurdu.
Niğde Valiliğinden yapılan açıklamaya göre 13 Şubat Cuma günü Niğde genelinde güneyli yönlerden esecek rüzgarın saatte 50 ila 80 kilometre hızında, yer yer ise 90 kilometreye ulaşabileceği bildirildi. Kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle ulaşımda aksamalar, çatı uçmaları, ağaç ve direk devrilmeleri ile soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmeleri gibi olumsuzlukların yaşanabileceği değerlendiriliyor.
Valilikten yapılan açıklamada, vatandaşların meydana gelebilecek risklere karşı gerekli tedbirleri almaları ve yetkili merciler tarafından yapılacak uyarı ve duyuruları yakından takip etmeleri istendi. Meteorolojik uyarının 13 Şubat saat 00.00’da başlayıp aynı gün saat 23.00’te sona ermesi bekleniyor.