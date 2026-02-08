Niğde’de tır otomobille çarpıştı: Dört kişi yaralandı

Kaza, Ulukışla ilçesine bağlı Basmakçı köyü mevkiinde meydana geldi. 01 AVZ 250 plakalı otomobil ile 01 AOJ 71 plakalı tırın çarpıştığı kazada, R.Ö. (5), H.R.Ö.(7), S.Ö. (28) ve G.D. (52) yaralandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.