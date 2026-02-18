Yeni Şafak
Hastanede cerrahi devrim: Dört yeni cihazla ameliyatlar hızlanacak

18:3818/02/2026, Çarşamba
IHA
Artroskopi diz ve omuz ameliyatlarında aktif kullanılıyor.
Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi, bünyesine kazandırdığı 4 yeni artroskopi cihazıyla ortopedi alanında önemli bir atılım yaptı. Kapalı cerrahi yöntemi sayesinde hastalara daha az ağrı, daha kısa iyileşme süresi ve yüksek hassasiyetli müdahale imkânı sunulacak. Uzmanlar, ileri teknoloji cihazların tanı ve tedavi süreçlerini hem hızlandıracağını hem de güvenliği artıracağını vurguluyor.

Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesine kazandırılan 4 yeni artroskopi cihazı ile ortopedi alanında tanı ve tedavi süreçlerinin daha hızlı ve etkin yürütülmesi hedefleniyor.

Ortopedi kliniğine alınan ileri teknoloji cihazların eklem içi hastalıkların teşhis ve tedavisinde modern cerrahinin en önemli araçlarından biri olduğunu belirten Dr. Öğretim Üyesi Kadir Eren Biçer, artroskopinin kapalı cerrahi yöntemi olduğunu ifade etti. Biçer, küçük kesilerden eklem içine yerleştirilen kamera ve ince cerrahi aletler sayesinde yüksek çözünürlüklü görüntüleme ile ameliyatların daha güvenli ve hassas şekilde gerçekleştirildiğini söyledi.

Yeni cihazların açık ameliyatlara kıyasla daha az ağrı, daha kısa iyileşme süresi ve minimal doku hasarı gibi önemli avantajlar sunduğunu vurgulayan Biçer, artroskopinin diz, omuz, ayak bileği, dirsek, el bileği ve kalça ameliyatlarında aktif olarak kullanılabildiğini belirtti.

Hastaneye kazandırılan cihazların eklem cerrahisinde daha etkin, güvenli ve hızlı çözümler sunacağını kaydeden Biçer, desteklerinden dolayı başta Başhekim Kürşat Ramazan Zor olmak üzere tüm yöneticilere teşekkür etti.


