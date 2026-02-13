Yeni Şafak
Niğde’de sağanak: Bazı evleri su bastı

21:2613/02/2026, Cuma
DHA
Niğde'nin Çiftlik ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle derelerde taşkın meydana gelirken, bazı evleri su bastı.

İlçede akşam saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Derelerde meydana gelen taşkınlar nedeniyle bazı evleri su bastı. 

 Çiftlik Belediyesi’nden yapılan açıklamada, yaşanan olumsuzluklara rağmen herhangi bir can ve mal kaybının olmadığı belirtildi. 

Su baskınlarının görüldüğü bölgelerde ekiplerin hızlı şekilde müdahalede bulunduğu, su tahliye, temizlik ve kontrol çalışmalarının aralıksız sürdürüldüğü kaydedildi.

#Niğde
#Sağanak
#Su baskını
