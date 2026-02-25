Yeni Şafak
Aydın’da yolcu otobüsünde uyuşturucuyla yakalanan yolcu tutuklandı

23:2525/02/2026, mercredi
DHA
Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Söke Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, ilçe girişindeki uygulama noktasında durdurdukları bir şehirlerarası yolcu otobüsünde uyuşturucu madde ele geçirdi.

Aydın’ın Söke ilçesinde, şehirlerarası yolcu otobüsünde uyuşturucu maddeyle yakalanan kadın yolcu D.B., tutuklandı.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Söke Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, sabah saatlerinde ilçe girişindeki uygulama noktasında şehirlerarası bir yolcu otobüsünü durdurdu. D.B. isimli kadın yolcunun şüpheli hareketlerde bulunması üzerine üst araması yapıldı. Aramada 203 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Gözaltına alınan D.B., emniyetteki işlemlerinin ardından akşam saatlerinde çıkarıldığı mahkemece ‘uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti’ suçundan tutuklandı.




