Evden kilolarca uyuşturucu üretecek saf bonzai çıktı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde imalatı ve ticareti yapıldığı bilgisi sonrası çalışma başlattı. Teknik ve fiziki takibin ardından belirlenen adrese operasyon düzenlendi. Adreste gerçekleştirilen aramada, yaklaşık 6 kilo 354 gram bonzai üretilebileceği belirtilen 63,54 gram saf bonzai ham maddesi ele geçirildi. Ele geçirilen maddenin, düşük miktarlarda dahi binlerce kişiyi etkileyebilecek kapasitede olduğu belirtildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan F.Ç. (32), emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli, 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak' suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.