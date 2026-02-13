Yeni Şafak
Kars
Buzlanan yolda hafif ticari araç takla attı: 2 yaralı

Buzlanan yolda hafif ticari araç takla attı: 2 yaralı

10:1813/02/2026, الجمعة
DHA
Kars'ta buzlanan yolda takla atarak şarampole yuvarlanan hafif ticari araçtaki 2 kişi, yaralandı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Kars-Paşaçayır yolunda meydana geldi. Paşaçayır yönünden kent merkezine doğru giden hafif ticari araç, karlı ve buzlanan yoldan kontrolden çıktı. 

Savrulan araç, takla atarak şarampole uçtu. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarıyla bölgeye itfaiye, AFAD, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Araçta sıkışan biri kadın 2 yaralıya, itfaiye ve AFAD ekipleri müdahale etti. Sıkıştıkları yerden çıkarılan yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Yaralıların durumlarını iyi olduğu öğrenildi. Soruşturma sürüyor.

