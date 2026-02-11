Kars’ta kara saplanan öğrenci servisi kurtarıldı

Kars’ta Borluk köyünde öğrenci servisi yoğun tipi sebebiyle kara sapladı. Durumun bildirilmesi üzerine Kars İl Özel İdaresi ekibi bölgeye gelerek servisi kurtardı.
Kars’ta Borluk köyünde, 30 Ekim Mahallesi’nde bulunan ilk ve ortaokul öğrencilerini taşıyan servis minibüsü yoğun tipi sebebiyle kara saplandı. Durumun bildirilmesi üzerine Kars İl Özel İdaresi’ne bağlı ekipler kısa sürede bölgeye sevk edildi. İş makinesine bağlanan halatla minibüs bulunduğu yerden kurtarıldı.