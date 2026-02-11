Yeni Şafak
Kar kalınlığının 50 santimetreye ulaştığı Erzurum’da 419 mahallenin yolu kapandı

13:0811/02/2026, Çarşamba
DHA
Erzurum ve çevresinde etkili olan kar yağış sonrası 419 kırsal mahallenin yolu ulaşıma kapandı.
Erzurum ve çevresinde etkili olan kar yağış sonrası 419 kırsal mahallenin yolu ulaşıma kapandı.

Erzurum’da 2 günden beri etkili olan kar yağışı nedeniyle 419 kırsal mahallenin yolu ulaşıma kapandı. Kalınlığı 50 santimetreye ulaşan karı temizlemek için belediyeler seferber olurken, beyaz örtü altındaki Erzurum ve tarihi mekanlar dron kamerasıyla görüntülendi.

Erzurum’da önceki gün başlayan ve dün gece sabah saatlerine kadar etkini sürdüren kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi. Merkez Aziziye, Palandöken ve Yakutiye ilçelerinde okullar tatil edilirken, şehir içi trafik zaman zaman aksadı. Kar kalınlığının 50 santimetreye yaklaştığı kent merkezinde büyükşehir ve ilçe belediyeleri temizlik çalışması başlattı. İş makineleriyle toplanan tonlarca kar kent dışına taşındı.

Erzurum ve çevresinde etkili olan yağış sonrası 419 kırsal mahallenin yolu ulaşıma kapandı. Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri, yolları ulaşıma açmak için çalışmasını sürdürüyor.

BEYAZ ÖRTÜ ALTINDAKİ ERZURUM

Bu sırada kar altında kalan Erzurum ve tarihi yerleri dron kamerasıyla görüntülendi. Yoğun kar yağışının ardından, beyaz örtüyle kaplanan Çifte Minareli Medrese, Erzurum Kalesi ve Yakutiye Medresesi seyrine doyumsuz manzara oluşturdu.



