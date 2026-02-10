Yeni Şafak
Erzurum'da uzlaştırma dosyaları üzerinden fidan bağışlarıyla orman oluşturulacak

11:4410/02/2026, Salı
G: 10/02/2026, Salı
AA
Proje ile yaklaşık 630 hektarlık alan ağaçlandırılacak.
Erzurum'da, uzlaştırma dosyalarında tarafların özgür iradeleriyle yapacakları fidan bağışları sayesinde "Uzlaştırma Ormanı" oluşturulacak.

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığının sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamaya göre, başsavcılık tarafından "Bir Uzlaşma, Binlerce Fidan, Bir Gelecek" projesi hazırlandı.

Erzurum Adliyesi'nde düzenlenen projenin protokol imza törenine, Cumhuriyet Başsavcısı Adem Aydemir, Orman Bölge Müdürü Serkan Karakurt ve Cumhuriyet Savcısı Duygu Silahşör Kısa katıldı.

Cumhuriyet Başsavcılığı ile Orman Bölge Müdürlüğü arasında imzalanan protokolle, uzlaştırma dosyalarında tarafların özgür iradeleriyle fidan bağışı konusunda anlaşmaları halinde "Uzlaştırma Ormanı" oluşturulması hedefleniyor.

Proje kapsamında uzlaştırma süreçlerinin yalnızca hukuki bir sonuçla değil, topluma, doğaya ve geleceğe katkı sunan manevi bir edimle (davranış) sonuçlandırılması amaçlanıyor.

Her bir fidanın uzlaşmanın kalıcı bir izine dönüşeceği projeyle, Erzurum'un kırsal yapısı ve sert iklim koşulları dikkate alındığında, ağaçlandırma çalışmalarıyla kırsal alanların yeşillendirilmesi, oksijen miktarının artırılması ve çığ ile heyelan risklerinin azaltılmasına katkı sağlanması da hedefleniyor.

Hayata geçirilen proje kapsamında yaklaşık 630 hektarlık alan ağaçlandırılacak.



