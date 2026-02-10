Antalya'da 2 bin yıllık burçlara tramvay tehdidi: Günde 64 kez titreşimle yıkılabilir

'GEÇTİĞİ HER YERDE SIKINTI VAR'





Saat Kulesi'nden aldıkları kayıtların tramvay her geçtiğinde bir titreşimi olduğunu net gösterdiğini ifade eden Prof. Dr. Ferit Çakır, "Bu tekrarlı bir yük olduğu için zaman içinde sorun çıkaracak. Saat Kulesi'nde bazı önlemler aldık ama 'Etraftaki diğer yapılara da önlem almak lazım ya da direkt ray sistemine önlem almak lazım' diye rapora bunları yazmıştım. Geçen yağışlarda da kısmen bir yıkılma olmuştu orada. Bunu tek Saat Kulesi gibi düşünmeyin. Geçtiği her yerde sıkıntılar var. Artık birazcık zayıflamış yapısı da vardı. Üstüne bir de yağmur gelince muhakkak bir sorun çıkarmıştır" diye konuştu.