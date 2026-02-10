'Kapadokya’nın giriş kapısı': İlgi 10 kat arttı

Kayseri İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun, Soğanlı Vadisi’nde yapılan birçok çalışmanın olduğunu söyledi. Çevre düzenlemeleri, kilise restorasyonu, meydan yürüyüş yolu ve aydınlatma gibi önemli projeleri hayata geçirdiklerini dile getiren İl Müdürü Şükrü Dursun, bu projelerin ardından, Soğanlı Vadisi’nde 1 yılda gelen ziyaretçi sayısında 10 kat artış yaşandığını belirtti.

Çalışmaların ve projelerin hız kesmeden devam edeceğini dile getiren Dursun, "Valimiz göreve başladığı dönemden itibaren Soğanlı Vadisi’nde birçok çalışma hayata geçirildi. Orası, Sayın Valimizin gerçekten önemsediği noktalardan bir tanesi. Bakanlığımız, Büyükşehir Belediyemiz ve Yeşilhisar ilçemizde Kaymakamlığımız tarafından farklı projelere de imza atıldı. Orada yapılan birçok noktada çalışmalar var. Meydan düzenlemesi, kilise restorasyonu, meydan yürüyüş yolu ve aydınlatma projeleri gibi birçok proje gerçekleştirildi. Bunlarla da bitmiyor, yeni ve farklı restorasyonlar da yapılıyor. Hazırlıklar yapıldı, gerekli yerlerden izinler de alındı. İnşallah onların da yakın zamanda hayata geçmesi için çalışmalarımız mevcut. Kapadokya Alan Başkanlığı’mız da bölgede gerekli birçok çalışmayı yürütüyor. Bütün bu çalışmalar ve tanıtım faaliyetleri dediğimiz, ilk çalışmalara dönüp baktığımız zaman; daha önce de ziyaret alan bir yerdi, ancak ziyaretçi sayımız şu ankinden çok daha azdı. Bu süreçler açısından, son yılın sonuçlarına baktığımızda aslında iyi bir tanıtım sayesinde Soğanlı’nın birçok kişi tarafından, özellikle şehir içinden ve şehir dışından tanınmasına vesile olundu. O dönemdeki restorasyon çalışmaları ve bu düzenlemelere başlamadan önceki dönemle bugünü kıyasladığımızda, yıllık ziyaretçi sayısında 10 katı aşan bir artış oldu. Eskiden 1 yılda gelen ziyaretçi sayısı, şimdi 10 katını ve daha fazlasını aşmış durumda. Çeşitli Avrupa ülkelerinden, yurt dışından, Orta Amerika ülkelerinden, dünyanın her yerinden gelen insanları görebiliyoruz. Soğanlı’nın hem vadi dokusu hem de oradaki doğal oluşumlar, yerelde ablalarımızın yaptığı Soğanlı bebekleri öne çıkan özellikler arasında" şeklinde konuştu.

"Her geçen gün Soğanlı Vadisi’nin gelişimi ivme kazanıyor"

Her geçen gün Soğanlı Vadisi’nde ki gelişimin hız kazandığını dile getiren Dursun, Soğanlı Vadisi’nin yakınlarındaki böylelerde de önemli çalışmaların yapıldığını aktardı.

Erdemli bölgesine olan ilgin arttığını söyleyerek, "Her geçen gün Soğanlı’nın gelişimi ivme kazanıyor. Ancak Soğanlı’nın dışında da farklı noktalarımız var. Hemen yakınında Başköy var, Güzelöz var, Erdemli Vadisi var. Aslında baktığınız zaman Soğanlı’nın yakınlarında ve çevresinde de çok değerli alanlar bulunuyor. Erdemli Vadisi’nde de çok önemli çalışmalar yapıldı. Valiliğimiz ile birlikte çalışmalar gerçekleştirildi. Erdemli’de yapılan çalışmalar güzel meyveler vermeye başladı. Eskiden sadece bilen kişiler gelirken, şu anda hafta içi ve hafta sonu fark etmeksizin Erdemli’ye turlar giriyor ve bölgeye ilgi giderek artıyor. Oranın da kendine özgü güzellikleri ve doğası var. Buradaki en büyük etkenlerden biri Erdemli’ deki ulaşımdı. Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından yapılan bir yürüyüş yolu var. Bu yürüyüş yolu sayesinde, daha önce tek geçişi suyun aktığı bir dere olan alan, doku bozulmadan ulaşılabilir hâle getirildi. Aziz George Kilisesi restorasyonu devam ediyor. Yaz aylarında tanıtımı yapılmıştı. Oradaki süreçte haziran ayında ihale sürecinin başlatılması hedefleniyor. Orası da tamamlandığında birçok ziyaretçiyi ağırlayacağımız bir yer olacak. Gelen ziyaretçilerimizin bu alanları görmeleri için biz de yönlendirme planları yapmak durumundayız. Başköy ve Güzelöz köyü çok fazla değer taşıyan noktalardan bazıları. Amacımız, gelen ziyaretçilerin bölgede vakit geçirme süresini uzatmak. Ne kadar çok uzatırsak, o kadar çok yer görmelerini sağlamış oluruz" dedi.







