Kar üstünde balon keyfi

Türkiye’nin dört mevsim tatil rotalarından biri olan Nevşehir’in Kapadokya bölgesinde sıcak hava balonları, karla kaplanan peribacalarının üzerinde uçtu. Aşk Vadisi ve Göreme’de kar yağışıyla beyaza bürünen peribacaları ve vadiler, balon uçuşu sırasında havadan görüntülendi.