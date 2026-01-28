Yeni Şafak
Kar üstünde balon keyfi

Kar üstünde balon keyfi

04:0028/01/2026, Çarşamba
G: 28/01/2026, Çarşamba
Peribacalarının üzerinde balonlar görüntülendi.
Peribacalarının üzerinde balonlar görüntülendi.

En beğenilen tatil rotalarından biri olan Nevşehir’in Kapadokya bölgesinde sıcak hava balonlarının karla kaplı peribacalarının üzerinde uçuşu kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Türkiye’nin dört mevsim tatil rotalarından biri olan Nevşehir’in Kapadokya bölgesinde sıcak hava balonları, karla kaplanan peribacalarının üzerinde uçtu. Aşk Vadisi ve Göreme’de kar yağışıyla beyaza bürünen peribacaları ve vadiler, balon uçuşu sırasında havadan görüntülendi.


