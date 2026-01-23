Hatay’da kar sevinci: Sokaklar beyaza büründü

Meteorolojinin kar yağışı ve fırtına uyarısında bulunduğu Hatay’ın yüksek kesimlerinde havanın kararmasıyla çevre beyaza büründü. Antakya ilçesi Gülderen Mahallesi’nde kar yağışını fırsat bilen vatandaşlar soluğu sokakta aldı. Çocuklar aileleriyle birlikte kar topu oynadı ve kardan adam yaptı. Kar yağışıyla birlikte kayganlaşan yolda araçlar ilerlemekte güçlük çekerken o anlar kameraya yansıdı. Kar yağışının Cuma günü boyunca etkili olması bekleniyor.

Kar yağışının tadını ailesiyle çıkaran Osman Başıbüyük, "Kar yağışlarını seviyoruz. Kar yağışlarında ailemizle ve arkadaşlarımızla eğlenceli vakitler geçiriyoruz. En son yılbaşı gecesinde kar yağmıştı ve güzel vakit geçirdik. Kar yağışı bizi mutlu ediyor. Geçen yıl kuraklık vardı ama kar yağışların ardından barajlarımız iyi bir seviyede olur" dedi.

Kar yağışının kendilerini mutlu ettiğini ifade eden Meltem Abacıoğlu, "Burada ev çıktı diye çok şükrediyoruz ve mutluyuz. Herkes burada olmak için can atıyor. Kar çok güzel yağıyor. Hatay’a ikinci defadır kar yağıyor ve mutluyuz. Hava çok soğuk ama evlerimizin içi sımsıcak. Bu yüzden dışarı çıkıp karın tadını çıkarıyoruz. Karlı havalarda yollarda araçlar kayarak ilerliyor" ifadelerini kullandı.