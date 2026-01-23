Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Hatay
Hatay’da kar sevinci: Sokaklar beyaza büründü

Hatay’da kar sevinci: Sokaklar beyaza büründü

00:2923/01/2026, Cuma
IHA
Sonraki haber
Vatandaşlar kar topu oynadı, araçlar kaygan yolda zorlandı.
Vatandaşlar kar topu oynadı, araçlar kaygan yolda zorlandı.

Hatay’ın yüksek kesimlerinde akşam saatlerinde etkili olan kar yağışıyla birlikte vatandaşlar sokağa çıktı. Kar topu oynayan çocukların neşesi, kaygan yollarda zorlanan araçların görüntüleriyle aynı kareye yansıdı.

Hatay’da akşam saatlerinde etkili olan kar yağışıyla birlikte çevre beyaza bürünürken, vatandaşlar kar topu oynayarak eğlendi. Karla kaplı yollarda ilerlemekte güçlük çeken araçların zor anlarıysa kameraya yansıdı.

Meteorolojinin kar yağışı ve fırtına uyarısında bulunduğu Hatay’ın yüksek kesimlerinde havanın kararmasıyla çevre beyaza büründü. Antakya ilçesi Gülderen Mahallesi’nde kar yağışını fırsat bilen vatandaşlar soluğu sokakta aldı. Çocuklar aileleriyle birlikte kar topu oynadı ve kardan adam yaptı. Kar yağışıyla birlikte kayganlaşan yolda araçlar ilerlemekte güçlük çekerken o anlar kameraya yansıdı. Kar yağışının Cuma günü boyunca etkili olması bekleniyor.

"Güzel vakit geçirdik ve kar yağışı bizi mutlu ediyor"

Kar yağışının tadını ailesiyle çıkaran Osman Başıbüyük, "Kar yağışlarını seviyoruz. Kar yağışlarında ailemizle ve arkadaşlarımızla eğlenceli vakitler geçiriyoruz. En son yılbaşı gecesinde kar yağmıştı ve güzel vakit geçirdik. Kar yağışı bizi mutlu ediyor. Geçen yıl kuraklık vardı ama kar yağışların ardından barajlarımız iyi bir seviyede olur" dedi.

"Hatay’a ikinci defadır kar yağıyor ve mutluyuz"

Kar yağışının kendilerini mutlu ettiğini ifade eden Meltem Abacıoğlu, "Burada ev çıktı diye çok şükrediyoruz ve mutluyuz. Herkes burada olmak için can atıyor. Kar çok güzel yağıyor. Hatay’a ikinci defadır kar yağıyor ve mutluyuz. Hava çok soğuk ama evlerimizin içi sımsıcak. Bu yüzden dışarı çıkıp karın tadını çıkarıyoruz. Karlı havalarda yollarda araçlar kayarak ilerliyor" ifadelerini kullandı.



#Hatay
#Kar Yağışı
#Kar
#Beyaz
#Antakya
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Diyanet il il cuma namazı vakitleri 23 Ocak 2026: Cuma namazı saat kaçta, öğle ezanı saat kaçta okunacak? İstanbul, Ankara, İzmir cuma namazı saati