Hatay’da nitelikli yağma şüphelilerine operasyon: 4 tutuklama

23:2322/01/2026, Perşembe
DHA
Hatay Emniyet Müdürlüğü
Hatay Emniyet Müdürlüğü

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Başsavcılık koordinesinde nitelikli yağma suçuna karışan kişilerin yakalanmasına yönelik operasyon başlattı. Hakkında yakalama kararı bulunan 4 kişi gözaltına alınırken evlerinde yapılan aramada bir kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Hatay'da nitelikli yağma suçuna karışan kişilere yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli, tutuklandı.

Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Hatay Emniyet Müdürlüğü ekiplerince nitelikli yağma suçuna karıştığı öne sürülen 4 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Eş zamanlı yapılan operasyonda hakkında yakalama kararı çıkarılan 4 şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda ise 1 kurusıkı tabanca ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.




#Operasyon
#Hatay
#Dolandırıcılık
