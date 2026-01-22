Yeni Şafak
Kaçak ilaç şebekesi çökertildi

Kaçak ilaç şebekesi çökertildi

Burak Doğan
04:0022/01/2026, Perşembe
G: 22/01/2026, Perşembe
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kanser, diyabet, böbrek yetmezliği gibi hastalıkların tedavisinde kullanılan ilaçları kaçak şekilde ülkeye sokan çete çökertildi.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince İstanbul merkezli 4 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. 52 adrese gerçekleştirilen baskınlarda 34 şüpheli gözaltına alındı. Ruhsatsız ilaç imalat atölyelerinde yapılan aramalarda, piyasa değeri yaklaşık 180 milyon lira olan 235 bin 328 adet ilaç ile üretimde kullanıldığı değerlendirilen makineler ele geçirildi. Operasyona dair başsavcılıkta yapılan açıklamada, 2 şüpheliye ait adreslerde arama ve yakalama faaliyetlerinin sürdüğü, soruşturmanın titizlikle devam ettiği kaydedildi.



