TEMU’ya operasyon iddiaları üzerine Rekabet Kurumu’ndan açıklama

17:1821/01/2026, Çarşamba
G: 21/01/2026, Çarşamba
AA
Rekabet Kurumu’ndan TEMU açıklaması
Rekabet Kurumu, Çin merkezli e-ticaret sitesi TEMU’ya ilişkin yürütülen çalışmalara dair açıklama yaptı. Kurum, söz konusu sürecin olağan denetim ve değerlendirme faaliyetleri kapsamında olduğunu belirterek, resmî bir soruşturma anlamına gelmediğini açıkladı.

Rekabet Kurumu, Çin merkezli e-ticaret platformu TEMU'ya ilişkin iddialara yanıt vererek,
"Kamuoyuna yansıyan mevcut inceleme, standart prosedürlerimiz dahilinde yürütülmekte olup, bu işlemin başlatılmış olması doğrudan bir soruşturma safhasına geçildiği şeklinde yorumlanmamalıdır."
ifadesi kullanıldı.

Kurumdan, TEMU'ya ilişkin yürütülen sürece yönelik açıklama yapıldı.

Rekabet Kurumunun, mevzuat çerçevesinde yetki alanındaki hususlara yönelik rutin denetim ve yerinde inceleme faaliyetlerini düzenli sürdürdüğüne işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kamuoyuna yansıyan mevcut inceleme, standart prosedürlerimiz dahilinde yürütülmekte olup, bu işlemin başlatılmış olması doğrudan bir soruşturma safhasına geçildiği şeklinde yorumlanmamalıdır. İnceleme sürecinin gizliliğini ve tarafsızlığını korumak, aynı zamanda hak kayıplarının önüne geçmek adına şu aşamada detaylı açıklama yapılamamaktadır. Söz konusu sürecin seyrine ilişkin güncel bilgiler, ilerleyen dönemde şeffaflık ilkemiz gereği kamuoyuyla paylaşılacaktır."



#TEMU
#Rekabet Kurumu
#Çin
#e-ticaret
