Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Ekonomi
Rekabet Kurumu ’Dyson’ hakkında soruşturma açtı

Rekabet Kurumu ’Dyson’ hakkında soruşturma açtı

17:462/12/2025, Salı
G: 2/12/2025, Salı
IHA
Sonraki haber
‘Dyson’ hakkında soruşturma açıldı.
‘Dyson’ hakkında soruşturma açıldı.

Ticaret Bakanlığı’na bağlı Rekabet Kurumu tarafından geniş bir ürün yelpazesiyle faaliyet gösteren ‘Dyson’ hakkında soruşturma açıldı.

Ticaret Bakanlığı’na bağlı Rekabet Kurumu tarafından, Türkiye’de kablosuz süpürgeden saç bakım cihazlarına, hava temizleyicilerinden el kurutma makinelerine kadar geniş bir ürün yelpazesiyle faaliyet gösteren Dyson hakkında 4054 sayılı Kanun’u ihlal edip etmediğini belirlemek için soruşturma açıldı.


Yapılan incelemelerde elde edilen bulgular, Dyson’ın paralel ithalatı engellemeye yönelik uygulamalarda bulunmuş, yeniden satış şartlarına müdahale niteliğinde davranışlar sergilemiş olabileceği belirtildi.


Ayrıca Dyson’ın, Türkiye’de uyguladığı seçici dağıtım sistemi ve bu sistemin korunmasına yönelik uygulamaları da soruşturma kapsamında ayrıntılı biçimde incelenecek.



#Dyson
#Rekabet Kurumu
#Ticaret Bakanlığı
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
BUSKİ duyurdu: Bursa Nilüfer'de yarın (3 Aralık) su kesintisi yapılacak! İşte suların verileceği saat