Tunceli’de kar kalınlığı 3,5 metreyi buldu

17:4523/01/2026, Cuma
G: 23/01/2026, Cuma
Tunceli’de Mercan Grup Köy Yolu’nda kar kalınlığının yer yer 3,5 metreye ulaştığı bölgelerde ekipler, ağır kış şartlarına rağmen ulaşımı sağlamak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Tunceli’nin Ovacık ilçesine bağlı Mercan Grup Köy Yolu’nda etkili olan yoğun kar yağışı, ulaşımı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Yer yer 3,5 metreyi bulan kar kalınlığına rağmen sahada görev yapan İl Özel İdaresi ekipleri, yolu ulaşıma açmak ve vatandaşların mağduriyet yaşamaması için yoğun bir mücadele veriyor. Yapılan çalışmalarla yalnızca yol güvenliği sağlanmakla kalınmıyor, aynı zamanda köylerde yaşayan vatandaşların günlük yaşamla olan bağlantısı da korunuyor.

Yetkililer, kış mevsimi boyunca karla mücadele çalışmalarının planlı bir şekilde devam edeceğini belirtirken, ekiplerin emek, sabır ve dayanışma içinde sahada görev yapmayı sürdürdüğünü vurguladı.



#Tunceli
#kar yağışı
#hava durumu
