Tunceli’de kar kalınlığı 3,5 metreyi buldu

Tunceli’nin Ovacık ilçesine bağlı Mercan Grup Köy Yolu’nda etkili olan yoğun kar yağışı, ulaşımı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Yer yer 3,5 metreyi bulan kar kalınlığına rağmen sahada görev yapan İl Özel İdaresi ekipleri, yolu ulaşıma açmak ve vatandaşların mağduriyet yaşamaması için yoğun bir mücadele veriyor. Yapılan çalışmalarla yalnızca yol güvenliği sağlanmakla kalınmıyor, aynı zamanda köylerde yaşayan vatandaşların günlük yaşamla olan bağlantısı da korunuyor.