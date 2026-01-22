Diyarbakır'da kar yağışı etkili oldu: Uçuşlar iptal edildi

Diyarbakır’da akşam saatlerinde etkili olan kar yağışıyla birlikte şehir merkezi ve yüksek kesimler beyaza büründü. Yağış nedeniyle uçuşlar da iptal edildi. Bazı kırsal mahalle yollarında ulaşımda aksamalar yaşanırken, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ekipleri şehir merkezi ve kırsal mahallelerde, Karayolları Müdürlüğü ekipleri ise şehirler arası yollarda kar temizleme çalışması başlattı. Esnaf Fahri Ateş, uzun süredir böyle bir yağışı görmediğini belirterek,

“En son kar yağışları 2020 yılında yapmıştı. Bu yıl da bayağı güzel kar yağdı. iş yerimizin önünü temizliyoruz. Çiftçilerimiz de mutlu, biz de mutluyuz. Çok şükür”