Diyarbakır'da kar yağışı etkili oldu: Uçuşlar iptal edildi

Diyarbakır'da akşam saatlerinde başlayan kar yağışı ile şehir beyaza bürünürken, uçuşlar iptal edildi.
Meteorolojiden açıklama
Meteoroloji 15'inci Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, akşam saatlerinden itibaren Şanlıurfa, Viranşehir, Ceylanpınar ve Siverek, Diyarbakır, Batman, Mardin, Siirt ve Şırnak çevrelerinde 10 santimetre, Diyarbakır’ın kuzeyi, Kulp, Lice, Silvan, Hazro, Eğil, Kocaköy, Hani, Dicle, Ergani, Çermik ve Çüngüş, Batman, Siirt ve Şırnak’ta ise 20 santimetreye ulaşacak yoğun kar yağışı beklendiği bildirildi. Açıklamada, yarın akşam saatlerine kadar etkili olması beklenen kar yağışlarıyla birlikte oluşabilecek ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don, yükseklerde tipi, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği kaydedildi.