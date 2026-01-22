Yeni Şafak
Diyarbakır'da kar yağışı etkili oldu: Uçuşlar iptal edildi

19:5722/01/2026, Perşembe
DHA
Diyarbakır
Diyarbakır'da etkili olan kar yağışı nedeniyle uçuşlar iptal edildi. Meteoroloji'den yapılan açıklamada, yaşanabilecek ulaşım aksamalarına ve çığ gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması uyarısında bulunuldu.

Diyarbakır'da akşam saatlerinde başlayan kar yağışı ile şehir beyaza bürünürken, uçuşlar iptal edildi.

Diyarbakır’da akşam saatlerinde etkili olan kar yağışıyla birlikte şehir merkezi ve yüksek kesimler beyaza büründü. Yağış nedeniyle uçuşlar da iptal edildi. Bazı kırsal mahalle yollarında ulaşımda aksamalar yaşanırken, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ekipleri şehir merkezi ve kırsal mahallelerde, Karayolları Müdürlüğü ekipleri ise şehirler arası yollarda kar temizleme çalışması başlattı. Esnaf Fahri Ateş, uzun süredir böyle bir yağışı görmediğini belirterek,
“En son kar yağışları 2020 yılında yapmıştı. Bu yıl da bayağı güzel kar yağdı. iş yerimizin önünü temizliyoruz. Çiftçilerimiz de mutlu, biz de mutluyuz. Çok şükür”
dedi.

Meteorolojiden açıklama

Meteoroloji 15'inci Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, akşam saatlerinden itibaren Şanlıurfa, Viranşehir, Ceylanpınar ve Siverek, Diyarbakır, Batman, Mardin, Siirt ve Şırnak çevrelerinde 10 santimetre, Diyarbakır’ın kuzeyi, Kulp, Lice, Silvan, Hazro, Eğil, Kocaköy, Hani, Dicle, Ergani, Çermik ve Çüngüş, Batman, Siirt ve Şırnak’ta ise 20 santimetreye ulaşacak yoğun kar yağışı beklendiği bildirildi. Açıklamada, yarın akşam saatlerine kadar etkili olması beklenen kar yağışlarıyla birlikte oluşabilecek ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don, yükseklerde tipi, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği kaydedildi.



