Zorla tutulan kadını itfaiye ve polis ekipleri kurtardı

22:035/02/2026, Perşembe
DHA
Zorla tutulan genç kadın kurtarıldı

Erzurum’da bir erkek tarafından eve kilitlenen 21 yaşındaki B.K., itfaiye ve polisin ortak operasyonuyla kurtarıldı. Valizleriyle evden çıkarılan genç kadın emniyete sevk edilirken, olay yerinden kaçan şüpheli Ş.Ö.’nün yakalanması için polis tarafından çalışma başlatıldı.

Olay, Erzurum’un Yakutiye ilçesine bağlı Gölbaşı Semti, Veyisefendi Sokak’ta bulunan bir ikamette meydana geldi

Kurtarma operasyonu ve olayla ilgili ilk ihbar, akşam saatlerinde gerçekleşti

Mağdur B.K., Ş.Ö. isimli şahsın kapıyı üzerine kilitlediğini belirtti.

Binanın kilitli demir kapısını açmak için itfaiyeden yardım istendi.


İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle binanın giriş kapısı açıldı.


Polis ekipleri içeri girerek mahsur kalan B.K.’yı kurtardı.

Genç kadın, bulunduğu evden valizleriyle birlikte tahliye edildi.

Erzurum Şehir Hastanesi’nde mağdur kadının doktor raporu alındı.

B.K., işlemlerinin ardından Yakutiye Aile İçi Şube Müdürlüğü’ne teslim edildi.

Polis, kaçan şüpheli Ş.Ö.’yü yakalamak için operasyon başlattı.

