Ağrı'da eğitime ara verildi

Ağrı Valiliği, il genelinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildiğini duyurdu.

Ağrı'da etkili olan yoğun kar nedeniyle il genelindeki köy okulları ve taşımalı eğitim veren okullarda yarın eğitime ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, meteorolojik veriler doğrultusunda çarşamba günü için il genelinde yoğun kar yağışı beklendiği belirtildi.

Açıklamada, ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar ve buzlanma riski dikkate alınarak il genelindeki köy okullarında ve taşımalı eğitim veren okullarda yarın eğitime ara verildiği ifade edildi.




