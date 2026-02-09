Yeni Şafak
Kar temizlerken kayıp çatıda asılı kaldı

22:399/02/2026, Pazartesi
AA
Vatandaş itfaiye aracının merdiveni yardımıyla asılı kaldığı yerden indirildi.
Hakkari'de iki katlı evinin çatısına çıkan vatandaş karları temizlerken ayağı kayması sonucu beline bağladığı iple asılı kaldı. Zemine düşmekten kurtulan vatandaşı ise ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri kurtardı.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde kar temizlemek için çıktığı evinin çatısında, ayağının kayması sonucu beline bağladığı iple asılı kalan kişi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Cumhuriyet Mahallesi'nde 2 katlı evinin çatısına çıkan M.S.Ö'nün, kar temizlediği sırada ayağı kaydı.

Tedbir amaçlı beline bağladığı ip sayesinde çatıda asılı kalan M.S.Ö, zemine düşmekten kurtuldu.

İmdadına itfaiye ekipleri yetişti

Durumu fark eden çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine Yüksekova Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, 112 Acil Sağlık, UMKE ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler, M.S.Ö'yü itfaiye aracının merdiveni yardımıyla asılı kaldığı yerden indirdi.



#Hakkari
#çatı
#ip
#kar temizliği
#Yüksekova
