Kar temizlerken kayıp çatıda asılı kaldı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde kar temizlemek için çıktığı evinin çatısında, ayağının kayması sonucu beline bağladığı iple asılı kalan kişi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Durumu fark eden çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine Yüksekova Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, 112 Acil Sağlık, UMKE ve polis ekipleri sevk edildi.