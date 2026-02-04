Yeni Şafak
Hakkari'de rahatsızlanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan asker için tören düzenlendi

12:584/02/2026, Çarşamba
AA
Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde rahatsızlanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Bakım Astsubay Kıdemli Başçavuş Talat Okur için tören düzenlendi.

İlçedeki 34. Hudut Tugay Komutanlığı'nda gerçekleştirilen törende, şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu alana getirildi.

Öz geçmişinin okunması ve dua edilmesinin ardından şehidin tabutu, silah arkadaşlarının omzunda taşınarak cenaze aracına konuldu.

Şehidin naaşı, Van'da düzenlenecek programın ardından memleketine uğurlanacak.

Törene, Şemdinli Kaymakamı Yunus Emre Akpınar, Şemdinli Belediye Başkanı Fahri Şakar, Yüksekova 3. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Ferat Vural, 34. Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Fahrettin Kerim Kılcı, Derecik 1. Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Tarık Çetin, Cumhuriyet savcıları Ahmet Sertçelik ve Hakan Çakır, askeri yetkililer ve protokol üyeleri katıldı.



