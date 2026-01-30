Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Şırnak
Yolu kapalı köydeki hasta jandarma helikopteriyle hastaneye ulaştırıldı

Yolu kapalı köydeki hasta jandarma helikopteriyle hastaneye ulaştırıldı

12:5130/01/2026, Cuma
DHA
Sonraki haber
Yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle köy yolunun kapalı olması sebebiyle sağlık ekipleri bölgeye kara yoluyla ulaşamadı.
Yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle köy yolunun kapalı olması sebebiyle sağlık ekipleri bölgeye kara yoluyla ulaşamadı.

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde yolu kar nedeniyle ulaşıma kapanan Yeşilöz köyünde rahatsızlanan Hiyal Yacan, jandarma helikopteriyle hastaneye ulaştırıldı.

Yeşilöz köyünde yaşayan Ferhan Yacan, eşi Hiyal Yacan’ın rahatsızlanması üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak yardım istedi. Yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle köy yolunun kapalı olması sebebiyle sağlık ekipleri bölgeye kara yoluyla ulaşamadı.

Şırnak Valisi Birol Ekici ve AK Parti Şırnak Milletvekili Arslan Tatar’ın girişimleriyle hava destekli tahliye planlandı. Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı’ndan havalanan helikopterle köye ulaşan ekipler, Yacan’ı bulunduğu yerden alarak sağlık ekiplerine teslim etti. Hiyal Yacan, ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılıp tedaviye alındı.

#Hiyal Yacan
#Şırnak
#Beytüşşebap
#Yeşilöz
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
AÖF final sınav sonuçları nasıl sorgulanır? Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Öğrenci Bilgi Sistemi Sonuç Sorgulama Ekranı