Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Erzurum-İstanbul uçağında şaşırtan anlar: Yolcu helallik isteyerek uçaktan indi

Erzurum-İstanbul uçağında şaşırtan anlar: Yolcu helallik isteyerek uçaktan indi

10:224/02/2026, Çarşamba
DHA
Sonraki haber
Rahatsızlandığını söyleyip uçaktan inen yolcu diğer yolculardan helallik istedi
Rahatsızlandığını söyleyip uçaktan inen yolcu diğer yolculardan helallik istedi

Erzurum- İstanbul seferini yapan yolcu uçağı, havalanmak için pist başına ilerlerken yolculardan biri, rahatsızlandığını belirtip kabin ekibinden yardım istedi. Hosteslerin yardımıyla uçaktan inen kişi, diğer yolculardan helallik istedi.

Olay, dün saat 21.00 sıralarında Erzurum Havalimanı’ndan İstanbul seferini yapan uçakta meydana geldi. Yolculardan biri, uçak kalkış için pist başına ilerlerken kabin ekibine rahatsızlandığını bildirdi. Bunun üzerine hostesler yolcuya yardımcı oldu. Personelin yönlendirmesiyle, uçaktan indirilen yolcu, hosteslerin ve diğer yolcuların desteğine teşekkür ederek helallik istedi. Rahatsızlanan yolcunun uçaktan indirilmesinin ardından yaklaşık 1 saat 15 dakika rötar yapan uçak, İstanbul’a gitmek üzere havalandı.

Uçaktaki yolculardan Erdal Yılmaz,
“Rahatsızlanan, daha doğrusu korkup uçaktan inmek isteyen bir vatandaşımız uçağı geri döndürmek zorunda kaldı”
dedi.






#Erzurum
#yolcu
#İstanbul
#uçak seferi
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ Kırşehir kura çekilişi CANLI İZLE: 1633 sosyal konut Kırşehir TOKİ kura çekilişi sonuçları isim listesi