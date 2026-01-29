AJet dış hatlarda büyüyor: 3 yeni hat açılıyor

AJet’in yeni hatlarla yeni hikayeler yazmaya devam edeceğini belirten Kerem Sarp, "Geçtiğimiz yıl boyunca Ankara’mızın uçuş ağını genişletmek için yaptığımız yatırımlara 2026’da da kaldığımız yerden devam ediyoruz. Kısa bir süre önce Ankara’dan satışa açtığımız Üsküp, Saraybosna ve Tiran’ın ardından yeni hatlarımıza bugün de Romanya’nın başkenti Bükreş’i ekliyoruz. Ankara-Bükreş ile birlikte İstanbul’dan Kişinev ve Yaş’a olmak üzere toplamda 3 yeni hattımızı yolcularımızla buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Şimdiden hayırlara vesile olmasını diliyorum. Türkiye’nin en genç hava yolu olarak, başkentimiz Ankara ve İstanbul’dan açtığımız her yeni hatla, yepyeni hikâyelere kanatlanmaya devam edeceğiz" dedi.